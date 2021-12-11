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وصفات احتفالية: كعكات الشاي الروسية

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 03:00
وصفات احتفالية: كعكات الشاي الروسية
وصفات احتفالية: كعكات الشاي الروسية

وصفات احتفالية: كعكات الشاي الروسية  وصفة شهية لتحضير طبق حلويات من المطبخ الروسي، بمكونات متوفرة في كل مطبخ، وهي كعكات من عائلة البسكويت تقدم مع الشاي أو القهوة.

كعكات الشاي الروسية هي نوع من المعجنات، يتم تناولها غالبًا في عيد الميلاد. اشتهرت في إنجلترا خلال العصور الوسطى . تعرف أيضاً باسم كرات الثلج الكوكيز أو سوسنس البقان" بسبب مسحوق السكر الأبيض ومظهرها الكروي الذي يشبه الثلج.

وصفات احتفالية: كعكات الشاي الروسية 

المكونات:

وصفات احتفالية: كعكات الشاي الروسية  المكونات:

1 كوب زبدة

نصف كوب سكر

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب جوز مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر بودرة للزينة

الطريقة:

  • تخلط جميع المكونات جيدا.
  • ضعي العجين في الثلاجة حتى يبرد.
  • افردي العجين على شكل كرات بحجم 1 بوصة واخبزيها لمدة 15 دقيقة في فرن محمى على 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
  • بمجرد خبزها ، قومي بلفها وهي لا تزال ساخنة في سكر البودرة حتى يتم تغطيتها. ترش بالمزيد من السكر برفق.

وصفات احتفالية: فدج براونيز بومبشيل

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