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وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 03:00
وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة
وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة

وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة شوربة سمك سهلة ولذيذة مصنوعة فقط من أفضل أسماك البحر الأبيض المتوسط ​​الطازجة والمأكولات البحرية. استخدمي ما تبقى من مخزون السمك في أكلة المأكولات البحرية.

وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة

المكونات:

وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة

¾ باوند سمك القد

½ رطل روبيان

1 بصلة مقطعة أرباع

1 جزرة مفرومة

1 ساق كرفس مفروم

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

ماء للسلق

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون صافي

½  بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح

1 فلفل أحمر مفروم

1 حص ثوم مفروم

نصف كوب مرق

½  رطل طماطم مفرومة

½  رطل محار في قشرته منظف

½  رطل من بلح البحر، منظّف ومزيل القشرة

4 شرائح خبز أو أكثر حسب الرغبة

1 حص ثوم مقطع أنصاف

1 حزمة بقدونس طازجة مفرومة

الطريقة:

  • قطع سمك القد إلى قطع ، مع الاحتفاظ بأي بقايا. قشر ونظف الجمبري مع الاحتفاظ بأي قشور.
  • ضع بقايا سمك القد والجمبري ، مع بصل مقطع ، جزر ، كرفس ، ملح وفلفل في قدر كبيرة به ماء. اتركه ليغلي، خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة حتى تفوح رائحة مرق السمك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. سلالة واحتفظ بمخزون السمك.
  • سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة. يُطهى البصل المقطع ويقلب ، والفلفل الأحمر الحار ، والثوم المفروم حتى يلين ، من 5 إلى 10 دقائق. يصب المرق ويغلي لمدة 5 دقائق. تضاف الطماطم وتترك ليغلي. يضاف سمك القد والقريدس والمحار وبلح البحر ؛ يصب 1 كوب مرق السمك. يُطهى على نار خفيفة حتى ينضج السمك ويفتح المحار وبلح البحر ، لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • يحمص الخبز في المحمصة. تفرك أنصاف الثوم على وجه واحد من الخبز المحمص.
  • ضع قطعة من الخبز المحمص في قاع كل وعاء تقديم. تغرف الشوربة فوق الخبز المحمص والبقدونس فوقها.

شوربة العدس الأصلية

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