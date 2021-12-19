وصفات احتفالية: شوربة ​المأكولات البحرية الفاخرة

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة. يُطهى البصل المقطع ويقلب ، والفلفل الأحمر الحار ، والثوم المفروم حتى يلين ، من 5 إلى 10 دقائق. يصب المرق ويغلي لمدة 5 دقائق. تضاف الطماطم وتترك ليغلي. يضاف سمك القد والقريدس والمحار وبلح البحر ؛ يصب 1 كوب مرق السمك. يُطهى

على نار خفيفة حتى ينضج السمك ويفتح المحار وبلح البحر ، لمدة 15 إلى 20 دقيقة