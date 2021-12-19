وصفات احتفالية: شوربة المأكولات البحرية الفاخرة شوربة سمك سهلة ولذيذة مصنوعة فقط من أفضل أسماك البحر الأبيض المتوسط الطازجة والمأكولات البحرية. استخدمي ما تبقى من مخزون السمك في أكلة المأكولات البحرية.
وصفات احتفالية: شوربة المأكولات البحرية الفاخرة
المكونات:
¾ باوند سمك القد
½ رطل روبيان
1 بصلة مقطعة أرباع
1 جزرة مفرومة
1 ساق كرفس مفروم
ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة
ماء للسلق
6 ملاعق كبيرة زيت زيتون صافي
½ بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح
1 فلفل أحمر مفروم
1 حص ثوم مفروم
نصف كوب مرق
½ رطل طماطم مفرومة
½ رطل محار في قشرته منظف
½ رطل من بلح البحر، منظّف ومزيل القشرة
4 شرائح خبز أو أكثر حسب الرغبة
1 حص ثوم مقطع أنصاف
1 حزمة بقدونس طازجة مفرومة
الطريقة:
- قطع سمك القد إلى قطع ، مع الاحتفاظ بأي بقايا. قشر ونظف الجمبري مع الاحتفاظ بأي قشور.
- ضع بقايا سمك القد والجمبري ، مع بصل مقطع ، جزر ، كرفس ، ملح وفلفل في قدر كبيرة به ماء. اتركه ليغلي، خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة حتى تفوح رائحة مرق السمك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. سلالة واحتفظ بمخزون السمك.
- سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة. يُطهى البصل المقطع ويقلب ، والفلفل الأحمر الحار ، والثوم المفروم حتى يلين ، من 5 إلى 10 دقائق. يصب المرق ويغلي لمدة 5 دقائق. تضاف الطماطم وتترك ليغلي. يضاف سمك القد والقريدس والمحار وبلح البحر ؛ يصب 1 كوب مرق السمك. يُطهى على نار خفيفة حتى ينضج السمك ويفتح المحار وبلح البحر ، لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
- يحمص الخبز في المحمصة. تفرك أنصاف الثوم على وجه واحد من الخبز المحمص.
- ضع قطعة من الخبز المحمص في قاع كل وعاء تقديم. تغرف الشوربة فوق الخبز المحمص والبقدونس فوقها.
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