وصفات احتفالية: فدج براونيز بومبشيل يوم جديد ووصفة جديدة وشهية مناسبة لموسم الأعياد المجيدة، يمكنك اعداد هذه الوصفة وكل الوصفات المميزة الخاصة بالكريسماس مع الأطفال وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل.
وصفات احتفالية: فدج براونيز بومبشيل
المكونات:
1كوب زبدة ذائبة
3 أكواب سكر أبيض
1 ملعقة كبيرة فانيليا
4 بيضات
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب مسحوق كاكاو غير محلى
1 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب رقائق شوكولاتة نصف حلوة
الطريقة:
- سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية). يُدهن طبق الفرن بقليل من الدهن.
- تمزج الزبدة المذابة والسكر والفانيليا في وعاء كبير. يخفق البيض ، واحدًا تلو الآخر ، ويخلط جيدًا بعد كل منهما ، حتى يمتزج جيدًا.
- ينخل الدقيق ومسحوق الكاكاو والملح في وعاء. يُحرّك مزيج الطحين تدريجياً مع مزيج البيض حتى يمتزج. أضيفي لقمة الشوكولاتة. وزعي الخليط بالتساوي في طبق الخبز المُجهز.
- تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا حتى يخرج عود أسنان مُدخل نظيفًا ، لمدة 35 إلى 40 دقيقة. قم بإزالة المقلاة وتبريدها على رف السلك قبل التقطيع.
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