وصفات احتفالية: فيتوتشيني الفريدو باللحم يمكنك تحضير هذا الطبق "سريعًا" كوجبة جانبية مكملة لوجبة عيد الميلاد. هذه الوصفة الإيطالية لا تكتمل بدون الجبنة المفضلة لديك! يمكنك استبدال الدجاج أو اللحم البقري بالتوفو لوجبة نباتية.
وصفات احتفالية: فيتوتشيني الفريدو باللحم
المكونات:
نصف كيلو لحم بقري مشوي مقطّع إلى مكعبات 1/4 إنش
1 كوب بصل أخضر مفروم
1 رشة ثوم بودرة
4 رشات بهارات مشكلة
1 علبة كريمة مكثفة من حساء البطاطا
1 ½ كوب حليب خالي من الدسم
1 ملعقة كبيرة زبدة
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة طعام زيت زيتون
نصف كيلو باستا فيتوتشيني جافة
الطريقة:
- ضعي اللحم البقري والبصل الأخضر في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يتبل بمسحوق الثوم والتوابل. يُطهى مع التحريك حتى يتحول إلى اللون البني. أضيفي كريمة شوربة البطاطا والحليب والزبدة. يغلى المزيج مع التحريك المستمر؛ ينضج لمدة 15 دقيقة. إذا بدت الصلصة سائلة جدًا ، اخفقي الدقيق حتى يتكاثف.
- في هذه الأثناء ، أحضر قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي. يُضاف زيت الزيتون والمعكرونة ويُطهى المزيج حتى تمام النضج ، حوالي 8 إلى 10 دقائق. تصرف.
- للتقديم ، ضعي الفيتوتشيني على الأطباق والصلصة فوقها.