وصفات احتفالية: فيتوتشيني الفريدو باللحم

ضعي اللحم البقري والبصل الأخضر في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يتبل بمسحوق الثوم والتوابل. يُطهى مع التحريك حتى يتحول إلى اللون البني. أضيفي كريمة شوربة البطاطا والحليب والزبدة. يغلى المزيج مع التحريك المستمر؛ ينضج لمدة 15 دقيقة. إذا بدت الصلصة سائلة

جدًا ، اخفقي الدقيق حتى يتكاثف