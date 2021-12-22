وصفات احتفالية: كرات اللحم المخبوزة الإيطالية هذه الوصفة رائعة لعمل كرات اللحم الأكثر طراوة. يمكنك تجميد كرات اللحم في أكياس ثم استخدامها عند الحاجة لكل وجبة. في حالة الطهي في الصلصة ، أضيفي كرات اللحم المخبوزة قبل 20 دقيقة من وقت التقديم.

وصفات احتفالية: كرات اللحم المخبوزة الإيطالية

المكونات:

1 كوب فتات خبز إيطالي

1 كوب جبن رومانو مبشور

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل

نصف كوب ماء

2 بيض

1 رطل من اللحم المفروم

الطريقة:

يسخن الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية) .

اخلطي فتات الخبز والجبن والبقدونس والملح والفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق البصل معًا. يُمزج مع الماء والبيض. يضاف اللحم المفروم ويخلط جيدا. يُلف الخليط على شكل كرات ويوضع على صينية خبز غير لاصقة .

تُخبز في الفرن المسخن مسبقًا حتى يتحول لونها إلى البني ، حوالي 30 دقيقة .

تترك لتبرد قبل أن تخزن أو تستخدم في الصلصة.

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