وصفات احتفالية: مقبلات شجرة عيد الميلاد أشجار الكريسماس الصغيرة الرائعة هذه هي المقبلات المثالية خلال عطلة عيد الميلاد. فهي صحية ولذيذة وسهلة التحضير.
وصفات احتفالية: مقبلات شجرة عيد الميلاد
المكونات:
6 اعواد من البسكويت المملح أو حسب الحاجة
4 خبز بيتا ، مقطع إلى مثلثات كبيرة
1 (6 أونصات) صلصة جواكامولي أو حسب الرغبة
½ فلفل أحمر مفروم
1 حبة فليفلة صفراء ، مقطعة نصفين بالطول ومزروعة
الطريقة:
- تقسّم أعواد البسكويت المملح إلى نصفين ويدخل كل منها في الجانب الدائري لكل مثلث خبز بيتا من أجل عمل "جذع الشجرة". انشري الجواكامولي على كل مثلث بيتا ورش الفلفل الأحمر في نمط متعرج فوق طبقة جواكامولي لعمل "شجرة" مزخرفة.
- قطعي الفلفل الأصفر إلى أشكال نجمة صغيرة باستخدام قاطعة بسكويت صغيرة على شكل نجمة.
- ضعي نجمة صفراء فوق كل "شجرة".
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