وصفات احتفالية: مقبلات شجرة عيد الميلاد 

تقسّم أعواد البسكويت المملح إلى نصفين ويدخل كل منها في الجانب الدائري لكل مثلث خبز بيتا من أجل عمل "جذع الشجرة". انشري الجواكامولي على كل مثلث بيتا ورش الفلفل الأحمر في نمط متعرج فوق طبقة جواكامولي لعمل "شجرة" مزخرفة .