وصفات الخريف: بطاطا بالكزبرة

تعتبر البطاطا من الخضار المحفزة للراحة والسعادة والتي تعمر بها الموائد في فصل الخريف فهي سهلة التحضير ورخيصة الثمن...المكونات:

500غ بطاطا مقطعة إلى مكعبات ومسلوقة.

4 حصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملاعق صغيرة أوريغانو

1 كوب كزبرة مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/3 كوب عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح

1 ملعقة صلصة حارة

الطريقة:

في قدر قومي بقلي الثوم في الزيت حتى يذبل ثم أضيفي الأوريغانو.

بعد دقيقة أضيفي الكزبرة ثم أضيفي الملح والبابريكا.

أضيفي البطاطا واتركيها لبضع دقائق.

أضيفي عصير الليمون والصلصة الحار.

قلبي المكونات ثم ضعي الوصفة في طبق التقديم.