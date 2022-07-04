وصفات العيد: فخذ خروف مشوي فخذ الخروف المشوي اللذيذ المتبل بالأعشاب الرائعة. وصفة لا تقدم إلا في المناسبات العائلية والاحتفالية، تعالوا نتعلم الطريقة.

وصفات العيد: فخذ خروف مشوي

المكونات:

1 (4 باوند) من لحم الضأن

التتبيلة:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

½ ملعقة صغيرة زعتر مطحون

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

¼ ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

½ ملعقة صغيرة نعناع مجفف

2 ملاعق كبيرة فلفل أسود مطحون

1 رشة ملح حسب الرغبة

1 رشة فلفل حريف، أو حسب الرغبة (اختياري)

صلصة التتبيل:

نصف كوب عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة عسل



وصفات العيد: فخذ خروف مشوي

الطريقة:

الخطوة 1

قطع شقوق في فخذ لحم الضأن في نمط متقاطع حوالي 1 بوصة على بعد 1 بوصة وعمق 1/2 بوصة ؛ ضعه في طبق ضحل.

الخطوة 2

اخفق زيت الزيتون وإكليل الجبل والزعتر والريحان والبقدونس والنعناع والفلفل الأسود والملح والفلفل الحار معًا في وعاء. بالفرشاة قم بدهن التتبيلة بالتساوي على فخذ الضأن. ضع فخذ الضأن في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

الخطوة 3

سخن الشواية على حرارة متوسطة وادهن الشبك بالزيت قليلاً.

الخطوة 4

يقلب عصير الليمون والعسل معًا في وعاء صغير حتى يصبح المزيج ناعمًا.

الخطوة 5

يُطهى فخذ لحم الضأن على شواية مُسخَّنة مسبقًا ، ويُطهى ويرش بعصير الليمون كل 15 دقيقة، حتى يتحول لونه إلى البني من الخارج ويتحمر في الوسط ، حوالي 30 دقيقة لكل جانب. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز 125 درجة فهرنهايت (52 درجة مئوية).

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