وصفات المقلاة الهوائية: براوني بالنوتيلا هل لديك مقلاة هوائية كدت تنسين سبب وجودها لديك! حان الوقت لتجربة بعض الوصفات الشهية باستخدام هذه المقلاة الصحية الذكية، تعالوا نحضر براوين بالنوتيلا كبيرة ومستديرة ، مع نكهات البندق والشوكولاتة.
وصفات المقلاة الهوائية: براوني بالنوتيلا
المكونات:
150غ (1 كوب) دقيق عادي
225 جم (1 كوب) سكر أبيض
3بيضات مخفوقة قليلاً
300 جم (1 كوب) نوتيلا
مسحوق الكاكاو (اختياري)
الطريقة:
الخطوة 1
يدهن قالب كيك مستدير بقياس 20 سم بقليل من الدهن. تبطن القاعدة بورق الخبز.
الخطوة 2
باستخدام خفاقة يخفق الدقيق جيداً.
نضيف البيض والنوتيلا. باستخدام ملعقة معدنية كبيرة نقلب حتى يتجانس. ينقل إلى المقلاة المحضرة ويوضع بها.
الخطوة 3
سخن المقلاة الهوائية على 160 درجة مئوية. اخبز البراوني لمدة 40 دقيقة أو حتى يخرج عودالثقاب مع القليل من الفتات. توضع جانبا لتبرد تماما.
الخطوة 4
رشي مسحوق الكاكاو ، وقطعيه إلى قطع للتقديم.
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