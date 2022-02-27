وصفات المقلاة الهوائية: براوني بالنوتيلا هل لديك مقلاة هوائية كدت تنسين سبب وجودها لديك! حان الوقت لتجربة بعض الوصفات الشهية باستخدام هذه المقلاة الصحية الذكية، تعالوا نحضر براوين بالنوتيلا كبيرة ومستديرة ، مع نكهات البندق والشوكولاتة.

وصفات المقلاة الهوائية: براوني بالنوتيلا

المكونات:

150غ (1 كوب) دقيق عادي

225 جم (1 كوب) سكر أبيض

3بيضات مخفوقة قليلاً

300 جم (1 كوب) نوتيلا

مسحوق الكاكاو (اختياري)

الطريقة:

الخطوة 1

يدهن قالب كيك مستدير بقياس 20 سم بقليل من الدهن. تبطن القاعدة بورق الخبز.

الخطوة 2

باستخدام خفاقة يخفق الدقيق جيداً.

نضيف البيض والنوتيلا. باستخدام ملعقة معدنية كبيرة نقلب حتى يتجانس. ينقل إلى المقلاة المحضرة ويوضع بها.

الخطوة 3

سخن المقلاة الهوائية على 160 درجة مئوية. اخبز البراوني لمدة 40 دقيقة أو حتى يخرج عودالثقاب مع القليل من الفتات. توضع جانبا لتبرد تماما.

الخطوة 4

رشي مسحوق الكاكاو ، وقطعيه إلى قطع للتقديم.

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