وصفة الوافل بالشيكولاته من الوصفات المحببة للاطفال والكبار يمكنك اعدادها في الصباح باستخدام جهاز تحضير الوافل الخاص، وبمكونات متوفرة في كل بيت وبنكهات مختلفة.
وصفة الوافل بالشيكولاته
المكونات:
للفطائر
250 جرام دقيق عادي
25 جرام مسحوق كاكاو غير محلى
20 جرام سكر ناعم
270 مل حليب
2 بيض
25 مل زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز
نصف ملعقة صغيرة ملح
الطريقة:
- ضعي الدقيق والسكر الناعم والبيكنج بودر ومسحوق الكاكاو والملح في وعاء خلط كبير واخلطيهم.
- في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا.
- أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل.
- قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن).
- استخدمي مغرفة واحدة من خليط الوافل وصبيها برفق في منتصف الصحن السفلي. سوف ينتشر الخليط إلى الحواف نفسها ، لا تستخدمي أكثر من مغرفة واحدة من الخليط لأن الوافل سوف يتسع مع الطهي.
- إغلقي الغطاء.
- اتركيه لمدة 7-8 دقائق وتحققي من التحمير حول جوانب الوافل. قد تحتاجين إلى تركه لمدة 1-2 دقيقة إضافية. يمكنك إيقاف تشغيل الجهاز وتركه ليبرد لبضع دقائق قبل إزالته باستخدام اداة خشبية أو بلاستيكية.
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