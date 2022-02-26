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وصفة الوافل بالشيكولاته

منشور 26 شباط / فبراير 2022 - 04:55
وصفة الوافل بالشيكولاته
وصفة الوافل بالشيكولاته

وصفة الوافل بالشيكولاته من الوصفات المحببة للاطفال والكبار يمكنك اعدادها في الصباح باستخدام جهاز تحضير الوافل الخاص، وبمكونات متوفرة في كل بيت وبنكهات مختلفة.

وصفة الوافل بالشيكولاته

المكونات:

وصفة الوافل بالشيكولاته

للفطائر

250 جرام دقيق عادي

25 جرام مسحوق كاكاو غير محلى

20 جرام سكر ناعم

270 مل حليب

2 بيض

25 مل زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

  • ضعي الدقيق والسكر الناعم والبيكنج بودر ومسحوق الكاكاو والملح في وعاء خلط كبير واخلطيهم.
  • في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا.
  • أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل.
  • قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن).
  • استخدمي مغرفة واحدة من خليط الوافل وصبيها برفق في منتصف الصحن السفلي. سوف ينتشر الخليط إلى الحواف نفسها ، لا تستخدمي أكثر من مغرفة واحدة من الخليط لأن الوافل سوف يتسع مع الطهي.
  • إغلقي الغطاء.
  • اتركيه لمدة 7-8 دقائق وتحققي من التحمير حول جوانب الوافل. قد تحتاجين إلى تركه لمدة 1-2 دقيقة إضافية. يمكنك إيقاف تشغيل الجهاز وتركه ليبرد لبضع دقائق قبل إزالته باستخدام اداة خشبية أو بلاستيكية.

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كلمات دالة:وصفة الوافل بالشيكولاته

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