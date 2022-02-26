وصفة الوافل بالشيكولاته

في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا

في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا .

في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا .

في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا .

في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا .

في وعاء منفصل اخفق البيض والحليب معًا .

أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل

أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل .

أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل .

أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل .

أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل .

أضيفي مزيج البيض والحليب ، وكذلك الزيت النباتي و الفانيليا إلى جميع المكونات الجافة واخلطهم جيدًا حتى تختفي جميع الكتل .

مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن)

قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن) .

قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن) .

قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن) .

قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن) .

قومي بتسخين جهاز Waffle Maker مسبقًا وأضيفي بعض رذاذ الزيت حتى لا يلتصق (يمكنك أيضًا استخدام طبقة رقيقة من الزبدة / السمن) .