شرب عصير الجرز يومياً لمدة أسبوعين يفتح لون البشرة

الحصول على بشرة بيضاء هاجس تهمس به كل الفتيات والسيدات، حتى ذوات البشرة السمراء وبالرغم من جمالهنّ الباهر فإنّ أغلبهن يسعين إلى تفتيح لون البشرة، يجب أخذ بعين الانتباه إلى أن التفتيح يتم للجسم بالكامل وليس فقط الوجه.

نقدم لك عزيزتي أفضل الوصفات لتفتيح البشرة السمراء:

تنقسم الوصفات إلى نوعين:

التفتيح الداخلي أي أن الوصفات تشرب أو تؤكل فتظهر نتيجتها على الجلد من الخارج.

التفتيح الخارجي يتم بوضع الخلطات على سطح الجلد وتدهن ويفرك الجلد بها.

التفتيح الداخلي:

- شرب اللبن أو الحليب قدر المستطاع.

- شرب عصير الرمان على الريق أو نقع رأس فاكهة الرمان بزيت الورد ويؤكل معجونه.

- شرب عصير الجرز يومياً لمدة أسبوعين والثالث استراحة وهكذا، ولا يجب الإكثار منه لأنّه يحول الجلد إلى اللون البرتقالي.

- يشرب مغلي عشبة الغوتوكولا مرتين باليوم صباحاً ومساءً.

التفتيح الخارجي:

- يخلط بياض البيض مع زيت الورد ويدهن به الوجه لمدّة ربع ساعة ثلاث مرات أسبوعياً، ويغسل بالماء الفاتر ويرطّب.

- يغلى الرصاص مع زيت الزيتون كثيراً، وبعد أن يبرد، يدهن الجسم به ثلاث مرات أسبوعياً حتى نحصل على النتيجة مرضية.

- خلط كمية متساوية من العسل والليمون والحليب البودرة ويدهن بها الجسم، تترك لمدّة ثلث ساعة ثم يغسل جيّداً ويرطب الجسم بعدها.

- ينقع اللوز الحلو لمدّة يوم كامل ثم يطحن ويضاف إليه الحليب السائل، يدهن به الجسم أو الوجه طوال الليل ثم يغسل في الصباح وتكرّر العملية مرتين في الأسبوع.

- تهرس البطاطا المسلوقة ويضاف إليها ملعقة عسل وملعقة نشا وتحرك جيداً حتى تصبح متماسكة قليلاً وليست سائلة، تفرد على الجسم والوجه مدة ربع ساعة في المرة الأولى، ثم نزيد خمس دقائق في كل مرة توضع فيها الخلطة حتى نصل لمدة ساعتين.

- خلطة الطحين والليمون المضاف إليه الحليب السائل بكمية تقدر حسب الحاجة، ليصبح شكلها مثل الكريم توضع على البشرة لمدة ثلث ساعة وتغسل بماء دافىء ثم بماء الورد البارد لغلق المسامات، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة ليس فقط بالتفتيح وإنما بشد البشرة وإعطائها لمعان آخاذ.

- يخلط النشا والماء البارد وماء الورد في وعاء على نار هادئة ويغلى لمدة دقيقة مع التحريك المستمر، وتوضع بالثلاجة لتبرد ثم على الوجه والجسم لمدة نصف ساعة على الأقل ثلاث مرات يومياً للحصول على نتيجة مذهلة.

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