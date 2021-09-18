لينجويني بالفطر والخضروات الشهية وصفة للنباتيين. استفد من بقايا الطعام في مطبخك لأن "كل شيء مباح" مع وصفة اللينجويني النباتية السريعة هذه! جربوا وصفاتنا النباتية!
لينجويني بالفطر والخضروات الشهية: وصفة للنباتيين
المكونات:
½ رطل لينجويني
4 أوقيات الفطر
1 كوب طماطم كرزية
1 ملعقة كبيرة زيت طبخ
4 أوقيات سبانخ طازجة
1 ملعقة كبيرة زبدة
¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
2 ملعقة كبيرة خميرة غذائية
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج
الطريقة:
- يحضر قدرًا كبيرًا من الماء ليغلي من أجل اللينجويني. بمجرد الغليان ، تضاف اللينجويني ويترك الماء ليغلي حتى تنضج اللينجويني (حوالي 7 دقائق). احتفظ بنصف كوب من ماء اللينجويني ، ثم صفي اللينجويني في مصفاة.
- أثناء انتظار الماء حتى يغلي ، قطع الفطر إلى شرائح وقطع الطماطم إلى نصفين.
- يسخن زيت الطهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يضاف الفطر ورشة ملح إلى المقلاة ويقلب حتى تتخلص من كل رطوبتها ولم يعد الماء يتجمع في قاع المقلاة (حوالي 5-7 دقائق).
- تضاف الطماطم وتقلى لمدة دقيقتين إضافيتين أو حتى يتم تسخينها تمامًا (استمر في الطهي أكثر بعد إضافة المكونات الأخرى). تضاف السبانخ وتقلب حتى تذبل.
- أخيرًا، تضاف اللينجويني المطبوخة والمصفاة إلى المقلاة مع الزبدة. يقلب حتى يغطى كل شيء بالزبدة المذابة. يرفع عن النار.
- يتبل بمسحوق الثوم والخميرة الغذائية والملح والفلفل ، ثم يُقلب حتى يتغطى. امنح اللينجويني طعمًا واضبط التوابل حسب رغبتك. إذا كانت اللينجويني جافة جدًا أثناء تقليبها بالتوابل ، فقط أضف القليل من ماء اللينجويني. تقدم على الفور.
الفوائد الصحية للفطر
إن الفطر من الأطعمة الغنية بالمغذيات الرائعة، ويساعد الملمس اللحمي المليء بالعصارة على أن يجعله بديلاً رائعاً منخفض السعرات الحرارية للكثير من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، فهو يمكن أن يساعد على التقليل من مخاطر السمنة وزيادة الوزن، وكذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وفقدان العظام وحصوات الكلى، كما يساعد على الوقاية من السرطان والسكري.
من أفضل مواصفات الفطر التي تجعله صديقاً للرجيم، هو أنه يمكن طهيه بالعديد من الطرق المختلفة لتلبية جميع الرغبات، حيث أنه سهل في الشوي مع الخضروات المختلفة واللحوم منخفضة الدهون، كما أنه من الممكن أن يتم خبزه في الفرن أو طهيه مع العديد من أطباق الخضار والدجاج.
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