باستا بالبروكلي مع توابل الرانش الشهية تحتاج الى بضع دقائق فقط للتحضير، وهي مليئة بنكهة الرانش الكريمية اللذيذة والرائعة!

المكونات:

8 أوقية المعكرونة (بأي شكل)

نصف رطل من زهور البروكلي المجمدة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1.5 ملعقة كبيرة بهار الرانش

1/8 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الطازج

الطريقة:

احضر قدرًا كبيرًا من الماء ليغلي من أجل المعكرونة. بمجرد الغليان ، أضف المعكرونة واستمر في الغلي حتى تنضج المعكرونة (حوالي 7-10 دقائق).

عندما تصبح المعكرونة طرية ، أضف زهور البروكلي المجمدة إلى الماء المغلي مع المعكرونة ، واتركها لمدة دقيقة تقريبًا. احتفظ بنصف كوب من ماء المعكرونة النشوي ، ثم صفي الباستا والبروكلي في مصفاة.

أعد الباستا والبروكلي المصفاة إلى القدر مع إيقاف تشغيل الموقد. نضيف الزبدة وتوابل الرانش ونقلب حتى تذوب الزبدة ويغطى كل شيء بالبهارات. إذا جفت المعكرونة أثناء التقليب ، أضف القليل من ماء المعكرونة.

أخيرًا ، تبل المعكرونة بالملح والفلفل حسب الرغبة. تقدم دافئة.

القيمة الغذائية للبروكلي

الفوائد الصحية للبروكلي مستمدة من المحتوى الفريد من نوعه من المغذيات، والمواد العضوية، والمعادن، والفيتامينات الموجودة فيه. ADVERTISEMENT البروكلي غني بفيتامين C، وفيتامين K، والألياف الغذائية، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والسلينيوم، وفيتامين A، والماغنسيوم، والتريبتوفان، وفيتامين B6، والفسفور.

البروكلي غني بالمركبات العضوية مثل الجلاكوسينولات glucosinolat، والفلافونيدات، ومختلف مضادات الأكسدة الأخرى التي تعزز الصحة.

فوائد البروكلي للهضم يحتوي البروكلي على الألياف التي تساعد في عملية الهضم والوقاية من عسر الهضم و الإمساك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات ولكنه منخفض السعرات الحرارية.

يحتوي البروكلي على الألياف التي تساعد في عملية الهضم والوقاية من عسر الهضم و الإمساك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات ولكنه منخفض السعرات الحرارية. فوائد البروكلي للقلب يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار في الدم. فوائد البروكلي للعظام يحتوي البروكلي على الكبريت والسلفورافان، لذلك فهو مضاد للالتهابات خاصة التهاب المفاصل، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K وبالتالي فهو يساعد على منع هشاشة العظام والإبطاء من تلف المفاصل.

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