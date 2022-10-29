وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية 

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح معًا. أضيفي الزبدة وافركيها بأصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشنة. اخلطي كل السكر البودرة وسكر الفانيليا ، ثم أضيفي البيضة الكاملة واخلطيها حتى تمتزج تمامًا، لكن احرصي على عدم الإفراط في الخلط

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح معًا. أضيفي الزبدة وافركيها بأصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشنة. اخلطي كل السكر البودرة وسكر الفانيليا ، ثم أضيفي البيضة الكاملة واخلطيها حتى تمتزج تمامًا، لكن احرصي على عدم الإفراط في الخلط .

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح معًا. أضيفي الزبدة وافركيها بأصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشنة. اخلطي كل السكر البودرة وسكر الفانيليا ، ثم أضيفي البيضة الكاملة واخلطيها حتى تمتزج تمامًا، لكن احرصي على عدم الإفراط في الخلط .

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح معًا. أضيفي الزبدة وافركيها بأصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشنة. اخلطي كل السكر البودرة وسكر الفانيليا ، ثم أضيفي البيضة الكاملة واخلطيها حتى تمتزج تمامًا، لكن احرصي على عدم الإفراط في الخلط .

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح معًا. أضيفي الزبدة وافركيها بأصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشنة. اخلطي كل السكر البودرة وسكر الفانيليا ، ثم أضيفي البيضة الكاملة واخلطيها حتى تمتزج تمامًا، لكن احرصي على عدم الإفراط في الخلط .