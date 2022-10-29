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وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:00
وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية
وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية

وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية استمتعي بصنع الحلوى النرويجية التقليدية. إنها سريعة التحضير وطعمها لذيذ، ومناسبة لكل الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية.

وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية

المكونات:

وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية 

300 غرام دقيق عادي منخول

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

200 جرام زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات

125 جم سكر بودرة ، بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة

2 ملعقة صغيرة سكر بالفانيليا أو سكر ناعم ذهبي

1 بيضة ، بالإضافة إلى 1 بياض بيضة مخفوقة قليلاً للفرشاة

سكر للزينة أو اللوز مقشر أو مفروم للرش

وصفات سريعة: كوكيز الزبدة النرويجية

الطريقة:

  • اخلطي الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح معًا. أضيفي الزبدة وافركيها بأصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشنة. اخلطي كل السكر البودرة وسكر الفانيليا ، ثم أضيفي البيضة الكاملة واخلطيها حتى تمتزج تمامًا، لكن احرصي على عدم الإفراط في الخلط.
  • انقلي العجين إلى كيس طعام وضعيه في الثلاجة ليبرد لمدة ساعة تقريبًا.
  • سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. لفي العجين المبرد إلى حوالي 40 كرة متساوية (حوالي 15 جرام لكل منهما). رتبي كرات العجين على صواني للخبز مبطنتين بورق الخبز ، مع ترك مسافة بين كل منها للدهن. باستخدام الجزء الخلفي من الشوكة ، اضغط على الكرات برفق في المنتصف ، بحيث تنتشر إلى قطر يبلغ حوالي 3 سم (ستنتشر أكثر أثناء الخبز). إذا كنت تفضل البسكويت مسطحاً ، فاستخدمي قاع الكوب.
  • ادهني البسكويت ببياض البيض المخفوق ورشي فوقه سكر اللؤلؤ أو اللوز. اخبزيها لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج تمامًا (لا ينبغي أن يتحول البسكويت إلى اللون البني بالكامل ، بل الذهبي عند الحواف). أخرجيها من الفرن وانقليها إلى رفوف سلكية لتبرد تمامًا.

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