وصفات صيفية: بارفيت لبن الزبادي الاستوائي

بارفيت الزبادي الاستوائي هو الإفطار الصيفي الصحي المثالي عندما لا يكون لديك وقت كافٍ. قم بإعدادهم في عطلة نهاية الأسبوع وتناول طعامًا جيدًا طوال الأسبوع ...

المكونات:

1 كوب شوفان

1/3 1 كوب زبادي

موزتان

1 علبة قطع الأناناس في العصير

1 مانجو

4 ملاعق كبيرة جوز هند مبشور

الطريقة:

أضف 1/4 كوب من الشوفان إلى وعاء زجاجي أو مجموعة أوعية أخرى ذات حجم مماثل. أضف 1/3 كوب من الزبادي فوق الشوفان في كل برطمان.

يقطع الموز إلى شرائح ويجفف الأناناس من السائل (يمكن حفظ العصير لصنع العصائر) وتقطع المانجو إلى مكعبات. قسم شرائح الموز وقطع الأناناس والمانجو بين البرطمانات الأربعة. يساعد وضع الموز بين الزبادي والأناناس على منع تحول الموز إلى اللون البني. ضع على كل برطمان ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

برد البرطمانات طوال الليل للسماح للشوفان بامتصاص السوائل. استخدم ملعقة لتقليب المكونات في البرطمان قبل الأكل مباشرة. برد البارفيت لمدة تصل إلى خمسة أيام.

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