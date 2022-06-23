وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ طاجن الدجاج هو طبق مخبوز شهي يمكنك تحضيره في حوالي ساعة واحدة. إذا كنت من محبي الدجاج ، فأنت بحاجة إلى إضافة هذه الوصفة إلى قائمتك. سيصبح هذا الطبق الكريمي اللذيذ المفضل لديك على الإطلاق. أولاً ، تحتاج إلى طهي الدجاج ، وعمل عجينة الحليب ثم خبز الكسرولة للحصول على الطبق النهائي. يمكنك تحضير هذه الوصفة للحفلات أو حتى للنزهة. في وصفة طاجن الدجاج ، أضفنا السبانخ والطماطم الكرزية والفطر والثوم كخضروات. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة الفليفلة والبصل أيضًا. جرب هذه الوصفة اليوم.
وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ
مكونات طاجن الدجاج:
500 جرام دجاج مسحب
2 ملعقة طعام دقيق مكرر
1/2 كوب فطر مقطع
8 حبات طماطم كرزية
¼ ملعقة كبيرة فلفل أسود
½ ملعقة كبيرة اوريجانو
4 فصوص ثوم مفروم
3 ملاعق كبيرة زبدة
500 مل حليب
100 جم سبانخ
ملح حسب الرغبة
½ ملعقة طعام من رقائق الفلفل الحار
2 مكعبات جبن مبشور
1 كوب نودلز هاكا مسلوقة
وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ
طريقة عمل طاجن الدجاج:
الخطوة 1 اطبخ الدجاج
تسخن الزبدة في مقلاة. نضيف الآن قطع الدجاج الخالية من العظم إلى المقلاة ونطهى لمدة 10 دقائق. الآن قلب قطع الدجاج واتركها تطهى لمدة 5 دقائق أخرى. أخرج قطع الدجاج المطبوخة في طبق.
الخطوة 2 خليط الحليب
الآن مع الزبدة المتبقية ، يضاف الثوم المفروم والفطر المفروم. يقلى لمدة 3-4 دقائق. يضاف الدقيق المكرر ويقلى لمدة دقيقة. الآن يصب الحليب في المقلاة ويطهى لمدة 6-7 دقائق. اضبط الملح. أضف أيضًا المعكرونة المسلوقة والجبن المبشور ومسحوق الفلفل الأسود ورقائق الفلفل الأحمر والأوريغانو. طهي لمدة 2-3 دقائق أخرى.
الخطوة 3 نضيف السبانخ والطماطم
أضيفي الآن قطع الدجاج المطبوخة مع أوراق السبانخ واطهيها لمدة دقيقتين. قطعي الطماطم الكرزية إلى نصفين وأضيفيها إلى المقلاة أيضًا. اطهي لمدة خمس دقائق.
الخطوة 4 خبز الكسرولة
أطفئ اللهب وأضف الخليط إلى طبق مربع. يُغطّى بورق الألمنيوم ويُخبز لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.
الخطوة 5
بمجرد أن يطهى، تصبح الكسرولة جاهزة للتقديم.
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