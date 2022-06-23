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وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

منشور 23 حزيران / يونيو 2022 - 02:00
وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ
وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ طاجن الدجاج هو طبق مخبوز شهي يمكنك تحضيره في حوالي ساعة واحدة. إذا كنت من محبي الدجاج ، فأنت بحاجة إلى إضافة هذه الوصفة إلى قائمتك. سيصبح هذا الطبق الكريمي اللذيذ المفضل لديك على الإطلاق. أولاً ، تحتاج إلى طهي الدجاج ، وعمل عجينة الحليب ثم خبز الكسرولة للحصول على الطبق النهائي. يمكنك تحضير هذه الوصفة للحفلات أو حتى للنزهة. في وصفة طاجن الدجاج ، أضفنا السبانخ والطماطم الكرزية والفطر والثوم كخضروات. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة الفليفلة والبصل أيضًا. جرب هذه الوصفة اليوم.

وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

مكونات طاجن الدجاج:

وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

500 جرام دجاج مسحب

2 ملعقة طعام دقيق مكرر

1/2  كوب فطر مقطع

8 حبات طماطم كرزية

¼  ملعقة كبيرة فلفل أسود

½  ملعقة كبيرة اوريجانو

4 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زبدة

500 مل حليب

100 جم سبانخ

ملح حسب الرغبة

½  ملعقة طعام من رقائق الفلفل الحار

2 مكعبات جبن مبشور

1 كوب نودلز هاكا مسلوقة

وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

طريقة عمل طاجن الدجاج:

الخطوة 1 اطبخ الدجاج

تسخن الزبدة في مقلاة. نضيف الآن قطع الدجاج الخالية من العظم إلى المقلاة ونطهى لمدة 10 دقائق. الآن قلب قطع الدجاج واتركها تطهى لمدة 5 دقائق أخرى. أخرج قطع الدجاج المطبوخة في طبق.

الخطوة 2 خليط الحليب

الآن مع الزبدة المتبقية ، يضاف الثوم المفروم والفطر المفروم. يقلى لمدة 3-4 دقائق. يضاف الدقيق المكرر ويقلى لمدة دقيقة. الآن يصب الحليب في المقلاة ويطهى لمدة 6-7 دقائق. اضبط الملح. أضف أيضًا المعكرونة المسلوقة والجبن المبشور ومسحوق الفلفل الأسود ورقائق الفلفل الأحمر والأوريغانو. طهي لمدة 2-3 دقائق أخرى.

الخطوة 3 نضيف السبانخ والطماطم

أضيفي الآن قطع الدجاج المطبوخة مع أوراق السبانخ واطهيها لمدة دقيقتين. قطعي الطماطم الكرزية إلى نصفين وأضيفيها إلى المقلاة أيضًا. اطهي لمدة خمس دقائق.

الخطوة 4 خبز الكسرولة

أطفئ اللهب وأضف الخليط إلى طبق مربع. يُغطّى بورق الألمنيوم ويُخبز لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.

الخطوة 5

بمجرد أن يطهى، تصبح الكسرولة جاهزة للتقديم.

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