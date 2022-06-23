وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ طاجن الدجاج هو طبق مخبوز شهي يمكنك تحضيره في حوالي ساعة واحدة. إذا كنت من محبي الدجاج ، فأنت بحاجة إلى إضافة هذه الوصفة إلى قائمتك. سيصبح هذا الطبق الكريمي اللذيذ المفضل لديك على الإطلاق. أولاً ، تحتاج إلى طهي الدجاج ، وعمل عجينة الحليب ثم خبز الكسرولة للحصول على الطبق النهائي. يمكنك تحضير هذه الوصفة للحفلات أو حتى للنزهة. في وصفة طاجن الدجاج ، أضفنا السبانخ والطماطم الكرزية والفطر والثوم كخضروات. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة الفليفلة والبصل أيضًا. جرب هذه الوصفة اليوم.

وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

مكونات طاجن الدجاج:

500 جرام دجاج مسحب

2 ملعقة طعام دقيق مكرر

1/2 كوب فطر مقطع

8 حبات طماطم كرزية

¼ ملعقة كبيرة فلفل أسود

½ ملعقة كبيرة اوريجانو

4 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زبدة

500 مل حليب

100 جم سبانخ

ملح حسب الرغبة

½ ملعقة طعام من رقائق الفلفل الحار

2 مكعبات جبن مبشور

1 كوب نودلز هاكا مسلوقة

وصفة طاجن الدجاج الكريمي بالسبانخ

طريقة عمل طاجن الدجاج:

الخطوة 1 اطبخ الدجاج

تسخن الزبدة في مقلاة. نضيف الآن قطع الدجاج الخالية من العظم إلى المقلاة ونطهى لمدة 10 دقائق. الآن قلب قطع الدجاج واتركها تطهى لمدة 5 دقائق أخرى. أخرج قطع الدجاج المطبوخة في طبق.

الخطوة 2 خليط الحليب

الآن مع الزبدة المتبقية ، يضاف الثوم المفروم والفطر المفروم. يقلى لمدة 3-4 دقائق. يضاف الدقيق المكرر ويقلى لمدة دقيقة. الآن يصب الحليب في المقلاة ويطهى لمدة 6-7 دقائق. اضبط الملح. أضف أيضًا المعكرونة المسلوقة والجبن المبشور ومسحوق الفلفل الأسود ورقائق الفلفل الأحمر والأوريغانو. طهي لمدة 2-3 دقائق أخرى.

الخطوة 3 نضيف السبانخ والطماطم

أضيفي الآن قطع الدجاج المطبوخة مع أوراق السبانخ واطهيها لمدة دقيقتين. قطعي الطماطم الكرزية إلى نصفين وأضيفيها إلى المقلاة أيضًا. اطهي لمدة خمس دقائق.

الخطوة 4 خبز الكسرولة

أطفئ اللهب وأضف الخليط إلى طبق مربع. يُغطّى بورق الألمنيوم ويُخبز لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.

الخطوة 5

بمجرد أن يطهى، تصبح الكسرولة جاهزة للتقديم.

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