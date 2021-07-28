وصفات صيفية: تورتيا بالموز والكراميل وزبدة الفول السوداني

هل تحتاج إلى حلوى سريعة؟ استخدم الموز الناضج في هذه الوصفة المكرملة مع زبدة الفول السوداني والقرفة...

المكونات:

1 موزة ناضجة

1 تورتيلا دقيق صغير

1 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

½ ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة كبيرة سكر بني

1 رشة قرفة

الطريقة:

قطعي الموز إلى شرائح. تذوب الزبدة في مقلاة صغيرة على نار متوسطة. بمجرد الذوبان ، أضيفي شرائح الموز والسكر البني. قم بطهي الموز في الزبدة والسكر البني حتى تتحول الشرائح إلى اللون البني الذهبي وتصبح لزجة قليلاً. إزالة المقلاة من على النار.

انشر زبدة الفول السوداني على نصف كمية التورتيا. ضعي شرائح الموز بالكراميل على زبدة الفول السوداني. رشي القرفة على الوجه. اطوِ النصف الفارغ من التورتيا على الجانب المحشو.

ضعي التورتيا في مقلاة نظيفة وجافة واطهيها على نار متوسطة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً على كلا الجانبين. قطعي التورتيا لمثلثات باستخدام سكين كبير أو قطاعة بيتزا ، ثم قدميهما.

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