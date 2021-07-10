وصفات صيفية: سريراتشا الأناناس

استخدم بقايا الطعام في ثلاجتك لتحضير أطباق الإفطار سريراتشا الأناناس السريعة واللذيذة. سهلة ويمكنك اعدادها حسب ما يتوفر لديك من مكونات...
المكونات:
1 كوب أرز مطبوخ (يفضل أرز الياسمين)
1 ملعقة صغيرة صلصة الصويا
1 ملعقة صغيرة سريراتشا
القليل من زيت السمسم
1/3 كوب أناناس مفروم
1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح
1 بيضة كبيرة
الملح والفلفل حسب الذوق
الطريقة:
يُسخن الأرز المطبوخ في الميكروويف ، ثم يُتبّل بصلصة الصويا والسيراتشا وقليل من زيت السمسم.
تُقطع قطع الأناناس إلى شرائح رفيعة ويُقطع البصل الأخضر إلى شرائح رفيعة. قلبيهم في الأرز المتبل.
تقلى البيضة ، وتتبيلها بالملح والفلفل ، ويترك الصفار سائلاً قليلاً. ضعي البيض على طبق الأرز المتبل واستمتع به.
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