وصفات صيفية: سريراتشا الأناناس

استخدم بقايا الطعام في ثلاجتك لتحضير أطباق الإفطار سريراتشا الأناناس السريعة واللذيذة. سهلة ويمكنك اعدادها حسب ما يتوفر لديك من مكونات...

المكونات:

1 كوب أرز مطبوخ (يفضل أرز الياسمين)

1 ملعقة صغيرة صلصة الصويا

1 ملعقة صغيرة سريراتشا

القليل من زيت السمسم

1/3 كوب أناناس مفروم

1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح

1 بيضة كبيرة

الملح والفلفل حسب الذوق

الطريقة:

يُسخن الأرز المطبوخ في الميكروويف ، ثم يُتبّل بصلصة الصويا والسيراتشا وقليل من زيت السمسم.

تُقطع قطع الأناناس إلى شرائح رفيعة ويُقطع البصل الأخضر إلى شرائح رفيعة. قلبيهم في الأرز المتبل.

تقلى البيضة ، وتتبيلها بالملح والفلفل ، ويترك الصفار سائلاً قليلاً. ضعي البيض على طبق الأرز المتبل واستمتع به.

محشي خضار مشكل