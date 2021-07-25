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وصفات صيفية: سلطة الدجاج والتفاح

منشور 25 تمّوز / يوليو 2021 - 02:00
وصفات صيفية: سلطة الدجاج والتفاح

سلطة الدجاج المقرمشة مع التفاح هي سلطة دجاج كلاسيكية مع التفاح الحلو والتوت البري المجفف...

المكونات:

2 أنصاف صدر دجاج كبير

2 حبة تفاح صغيرة 3/4 رطل

½  بصلة حمراء متوسطة

¼  كوب توت بري مجفف

1/3 كوب مايونيز خفيف

1/3  كوب زبادي سادة خالي الدسم

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر

لتذوق الملح والفلفل

الطريقة:

اطهي صدور الدجاج في شواية أو مقلاة أو فرن. مهما كانت الطريقة الأسهل بالنسبة لك. تقوم الشواية بطهي صدر دجاج في حوالي سبع دقائق. دع الدجاج يبرد.

اغسلي التفاح والبصل وقطعيه إلى قطع صغيرة بينما يبرد الدجاج.

قطعي الدجاج إلى مكعبات وضعيه في وعاء مع مكعبات التفاح والبصل والتوت البري المجفف.

في وعاء منفصل ، اخلطي المايونيز والزبادي والديجون وخل النبيذ الأحمر. يضاف الفلفل الأسود الطازج ورشة ملح. حرك، تذوق ، واضبط الملح والفلفل حسب رغبتك.

قلب الصلصة في وعاء وقدميها!

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