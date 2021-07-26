  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. وصفات صيفية: شمام الليمون الحار

وصفات صيفية: شمام الليمون الحار

منشور 26 تمّوز / يوليو 2021 - 02:00
وصفات صيفية: شمام الليمون الحار

شمام بالفلفل الحار طعم حراق ومنعش. طريقة فريدة لتزيين فاكهة الصيف. ممتازة مع أي وجبة مستوحاة من جنوب غرب أو آسيا...

المكونات:

½ شمام متوسط

عصير ½ ليمونة

½  ملعقة كبيرة عسل

1/8  ملعقة صغيرة ملح

1/8  ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

الطريقة:

نقطع ثمرة  الشمام / الكنتالوب إلى نصفين ثم نكشط البذور بملعقة. احتفظ بنصف ثمرة الكنتالوب على الإفطار أو الوجبات الأخرى. خذ النصف المتبقي واقطعه إلى أرباع. باستخدام سكين حاد ، قم بإزالة القشرة ، قطعي الشمام إلى قطع رفيعة.

في وعاء صغير ، يُمزج عصير نصف ليمونة (حوالي 1.5-2 ملعقة كبيرة) والعسل والملح والفلفل الأحمر المطحون. قلبي حتى يذوب العسل.

تُسكب الصلصة فوق شرائح الكنتالوب وتُقلب لتغطي بالصلصة. قدميها على الفور أو بردها حتى تصبح جاهزة للأكل.

المزيد:

سلطة البيض بالأعشاب والليمون

كلمات دالة:وصفات صيفيةشمام الليمون الحارمطبخ البوابةسلطات آسيوية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...