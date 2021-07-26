وصفات صيفية: شمام الليمون الحار

شمام بالفلفل الحار طعم حراق ومنعش. طريقة فريدة لتزيين فاكهة الصيف. ممتازة مع أي وجبة مستوحاة من جنوب غرب أو آسيا...
المكونات:
½ شمام متوسط
عصير ½ ليمونة
½ ملعقة كبيرة عسل
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون
الطريقة:
نقطع ثمرة الشمام / الكنتالوب إلى نصفين ثم نكشط البذور بملعقة. احتفظ بنصف ثمرة الكنتالوب على الإفطار أو الوجبات الأخرى. خذ النصف المتبقي واقطعه إلى أرباع. باستخدام سكين حاد ، قم بإزالة القشرة ، قطعي الشمام إلى قطع رفيعة.
في وعاء صغير ، يُمزج عصير نصف ليمونة (حوالي 1.5-2 ملعقة كبيرة) والعسل والملح والفلفل الأحمر المطحون. قلبي حتى يذوب العسل.
تُسكب الصلصة فوق شرائح الكنتالوب وتُقلب لتغطي بالصلصة. قدميها على الفور أو بردها حتى تصبح جاهزة للأكل.
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