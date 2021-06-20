سلطة البيض بالأعشاب والليمون

سلطة البيض والأعشاب بالليمون هذه هي نسخة منعشة من وصفة البيض الكلاسيكية الأمريكية ...

المكونات:

8 بيضات مسلوقة

1/3 كوب مايونيز

2ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ½ ملعقة صغيرة أعشاب طازجة أو مجففة

½ ملعقة صغيرة ملح

10-15 حبة من الفلفل الطازج المكسر

الطريقة:

يقشر البيض المسلوق ثم يقطع إلى قطع بحجم نصف بوصة.

في وعاء متوسط ​​، حضري الصلصة عن طريق خلط المايونيز وعصير الليمون وخردل ديجون والملح والفلفل. يقلب حتى يمتزج. نقطع الأعشاب فرما لطيفا ثم نضيفها إلى الصلصة. ابدأ بحوالي ملعقة صغيرة وتذوق ثم أضف المزيد إذا رغبت في ذلك. ستصبح النكهة العشبية أكثر وضوحًا بعد التبريد.

قلب البيض المقطع مع الصلصة. قم بتبريده حتى يصبح جاهزًا للتقديم أو التقديم على الفور. تقدم مع شطيرة أو سلطة من الخس أو مع البسكويت المفضل لديك.

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