وصفات صيفية: كوب قهوة لاتيه بالتوابل

وصفة سهلة وسريعة لتحضير كوب من قهوة اللاتيه في المنزل...

المقادير:

2 شاي ليبتون

2 عود قرفة

5 حب هيل

2 كوب حليب سائل ملعقة كبيرة عسل او حليب مكثف محلى

2 شريحة زنجبيل طازج

للزينة:

رشة جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة كريمة خفق



الطريقة:

1. ارفعى وعاء على النار و ضعي فيه الماء و القرفة و الهيل و الزنجبيل.

2. اتركي الوعاء حتى الغليان .

3. ضيفي أكياس الشاي و قومى بالتقليب دقيقتين.

4. ارفعى الوعاء من على النار و اتركيه جانبا ساعتين.

5. بعد الساعتين قومى بتصفية الشاي بالمصفاة ووضعه جانبا.

6. على النار فى وعاء آخر اغلى الحليب السائل.

7. بعد الغليان ضيفى الحليب المكثف و قومى بالتقليب.

8. ضيفى الشاي المصفى و اعيدى التقليب.

9. اتركى الوعاء حتى غليان المزيج ثم ارفعيه من على النار.

10. صبى الخليط فى اكواب التقديم.

11. زينى الوجه بملعقة كبيرة من الكريمة المخفوقة.

12. رشى جوزة الطيب.

13. يقدم ساخنا.

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