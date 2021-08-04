وصفات صيفية: موس الشوكولاتة بالجيلاتين

تعلمي معنا طريقة تحضير موس الشوكولاتة بالجيلاتين ...

المقادير:

1 عبوة حليب مكثف محلى

250 غرام شوكولاتة

2 كوب كريما مخفوقة

4 ظرف جيلاتين، مذاب في ¼ كوب ماء ساخن

1 عبوة زبادي

1 ملعقة كبيرة نسكافيه



الطريقة:

في قدر على النار، سخني الحليب. أضيفي الشوكولاتة وقلّبي المزيج حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.

أضيفي الجيلاتين والنسكافيه، مع الاستمرار بالتحريك حتى يمتزج الخليط.

في وعاء جانبي، اخفقي الكريما والزبادي بالمضرب اليدوي.

أضيفي مزيج الشوكولاتة إلى مزيج الزبادي واستمري في التحريك.

اسكبي الموس في كاسات التقديم، وأدخليها البراد لحين التقديم.

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