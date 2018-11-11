منها الحليب.. 3 وصفات طبيعية لإزالة المكياج

يمكن الاستعانة بالحليب السائل لإزالة المكياج بطريقة سهلة (shutterstock.com)

يعتبر التنظيف العميق للبشرة وإزالة المكياج من أهم الخطوات للحصول على بشرة مشرقة ونضرة، وينصح خبراء البشرة استخدام المكونات الطبيعية للتخلصمن بقايا مساحيق التجميل بشكل آمن وصحي، حسب ما جاء فى موقع "العربية".

1- زيت الزيتون:

يمكنك استعمال زيت الزيتون كما تستعملين مستحضر إزالة الماكياج الاعتيادي. عن طريق وضع كرة قطنية في القليل من زيت الزيتون وتمررينها على بشرة وجهكِ ومحيط عينيكِ لإزالة جميع أنواع المكياج وحتى المقاومة للماء. فالتركيبة الدهنيّة لهذا الزيت تساهم في تخليص البشرة من الأوساخ والمستحضرات المتراكمة عليها.

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2- الحليب:

يمكن الاستعانة بالحليب السائل لإزالة المكياج بطريقة سهلة، عمليّة، ومناسبة للبشرة الحساسة. يمكنكِ أيضاً تحضير خلطةالحليببالخيار التي عن طريق برش حبّة خيار متوسطة الحجم دون تقشيرها وإضافتها إلى 15 ملليلتر من الحليب السائل، على أن يتمّ غلي هذا الخليط فوق النار لمدة 5 دقائق ثمّ تركه يبرد وتصفيته للتخلّص من بقايا برش الخيار. يُستعمل هذا الخليط يومياً لإزالة المكياج ويمن حفظه في البراد لمدة أسبوع.

3- خلطة فعّالة لإزالة مكياج العينين:

إذا كنت تعانين من عينين حسّاستين وتشعرين بالوخز عند استعمال مستحضرات إزالة مكياج العينين المتوفرة في الأسواق. ننصحكِ بتجربة هذه الخلطة الطبيعيّة الفعّالة جداً. ولتحضيرها أنت بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من كربونات الصوديوم، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، نصف كوب من الماء وعبوة نظيفة سعة 100 ملليلتر.

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ضعي جميع المكوّنات في العبوة وخضّيها جيداً لتمتزج فيما بينها ويصبح الخليط جاهزاً للاستعمال. استعيني بالقليل من هذا الخليط على قطعة من القطن لإزالة المكياج عن العينين ومحيطهما، وستكتشفين أنه يعمل على إزالة المكياج بسهولة وترك البشرة ناعمة. يمكن الاحتفاظ بهذه الخلطة لمدة شهرين تبقى خلالهما للاستعمال.

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