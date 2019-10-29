وصفات طبيعية لبشرة متوهّجة للعروس قبل الزفاف

الاهتمام ببشرتكِ ونضارتها أمر أساسي بالنسبة لأيّ عروس، وينصح خبراء التجميل دائمًا بأن يكون هذا الاعتناء على الأقل قبل شهر من الزفاف، حتى تمنحي بشرتكِ الوقت الكافي لتعيد حيويتها وتجدد شبابها. وهناك بعض الخلطات الأساسية التي تحتوي على مواد طبيعية بها الكثير من الفيتامينات والعناصر التي تحتاجينها، لـ بشرة متوهجة بيوم الزفاف، وإليكِ الوصفات.

ماسك الكركم والزبادي

- ملعقة صغيرة كركم

- 2 ملعقة صغيرة زبادي

- 3 قطرات زيت زيتون



طريقة عمل الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتكِ، مع الفرك قليلًا.

اتركي الماسك حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفيتح وبشرة وردية ناعمة، إذ يحتوي الكركرم على مواد مبيّضة لبشرتكِ، لهذا فهو مناسب للصبايا اللاتي يبحثن عن ماسكات للتفتيح.

ماسك البيض والعسل

المكونات

- بياض بيضة

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة خل تفاح

- 2 ملعقة ماء دافىء



طريقة عمل الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم وزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، حتى تشعري بالشد في بشرتِك.

اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء، لإزالة الماسك.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ يساعدكِ البيض على شد الوجه، بينما يعمل خل التفاح على قتل البكتيريا والتخلص من الرؤوس السوداء.

ماسك الترمس والعسل والزبادي

- ملعقة كبيرة ترمس مطحون

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زبادي



تحضير الماسك

ضعي المكونات مع بعضها البعض كخليط متجانس، ثم وزعيه على بشرتكِ واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك من مرة لمرتين أسبوعيًّا، للتخلص من البقع الداكنة، وتنظيف عميق للبشرة بواسطة الترمس، أما العسل والزبادي فهما مغذيان ومرطبان للبشرة.

ماسك الخميرة والحليب

- ملعقة كبيرة خميرة طبيعية

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة عسل



تحضير الماسك

اخلطي الخميرة مع الحليب والعسل.

اتركي الخليط على وجهكِ حتى يجف، وتشعري بالشد.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ تحتوي الخميرة على مضادات أكسدة تقشر بشرتكِ بلطف، بينما يحتوي الحليب على مبيضات تفتيح البشرة وتقضي على البقع الداكنة، والعسل مرطب طبيعي لبشرتِك.

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