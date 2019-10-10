أفكار لهدايا يمكن تقديمها لصديقتك العروس

إذا كنتِ قريبةً من العروس إلى درجةٍ تسمح، فيمكنكِ سؤالها إذا كنتِ محتارة بشأن الهدية، التي يمكن أن تقدميها إلى صديقتكِ المتزوجة حديثاً، فذلك سببه تعدد الخيارات، واختلاف الاحتياجات من عروسٍ إلى أخرى، لذا نساعدكِ في هذا المقال بمجموعة من الأفكار والنصائح التي يمكن آن تساعدكِ في هذه المهمة.



بعض الأشياء تحبها كل الفتيات .



هناك بعض الأشياء التي تسعد بها كل الفتيات إذا قُدمت لهن كهدية، كأدوات الماكياج، أو الحقائب والأكسسوارات.

إذا كانت العروس صديقة مقربة لكِ، فأنتِ غالباً تعرفين ذوقها، وشكل الحقائب التي تحبها، ننصحكِ فقط بالابتعاد عن تقديم العطور، لأنها ترتبط بالذوق الشخصي أكثر من أي هديةٍ أخرى.



اسألي العروس عن الأشياء التي تنقصها ، فهي غالباً لا يمكنها شراء كل الأشياء التي تحتاجها قبل الزفاف.