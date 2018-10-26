3 وصفات طبيعية لتتخلص من النمش.. جربيها من اليوم

عصير الليمون بحد ذاته من الوصفات الطبيعية الرائعة لإزالة البقع الداكنة

امتلاك بشرة صافية وخالية من العيوب هو ما تحلم به كل الفتيات ويبذلن كل ما بوسعهن لتحقيقه، ورغم أن النمش من الأشياء التي تفضلها الكثير من الفتيات ويعتبرنها من مظاهر الجمال التي تميزهن، إلا أن البعض الآخر منهن يعتبرن أنه من العيوب التي يجب التخلص منها.

لذا تبحث الكثيرات عن وصفات طبيعية يمكنها أن تساعدهن في التخلص منه بسهولة، ويلجأ بعضهن للعلاجات الطبية في أحيان أخرى، فإذا كنت من الباحثات عن وصفات طبيعية للتخلص للنمش بالليمون نقدمها لك نقلًا عن موقع "stylecraze"، لكن احرصي على عدم استخدام أي وصفات طبيعية تحتوى على عصير الليمون حول العينين أو تحتها لأن الجلد في هذه المناطق شديد الحساسية، فضلًا عن عدم الخروج إلى ضوء الشمس خلال أو بعد استخدام علاج عصير الليمون لأن ذلك يمكن أن يسبب حروق الشمس.