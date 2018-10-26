3 وصفات طبيعية لتتخلص من النمش.. جربيها من اليوم
عصير الليمون بحد ذاته من الوصفات الطبيعية الرائعة لإزالة البقع الداكنة
امتلاك بشرة صافية وخالية من العيوب هو ما تحلم به كل الفتيات ويبذلن كل ما بوسعهن لتحقيقه، ورغم أن النمش من الأشياء التي تفضلها الكثير من الفتيات ويعتبرنها من مظاهر الجمال التي تميزهن، إلا أن البعض الآخر منهن يعتبرن أنه من العيوب التي يجب التخلص منها.
لذا تبحث الكثيرات عن وصفات طبيعية يمكنها أن تساعدهن في التخلص منه بسهولة، ويلجأ بعضهن للعلاجات الطبية في أحيان أخرى، فإذا كنت من الباحثات عن وصفات طبيعية للتخلص للنمش بالليمون نقدمها لك نقلًا عن موقع "stylecraze"، لكن احرصي على عدم استخدام أي وصفات طبيعية تحتوى على عصير الليمون حول العينين أو تحتها لأن الجلد في هذه المناطق شديد الحساسية، فضلًا عن عدم الخروج إلى ضوء الشمس خلال أو بعد استخدام علاج عصير الليمون لأن ذلك يمكن أن يسبب حروق الشمس.
1 - عصير الليمون والماء:
عصير الليمون بحد ذاته من الوصفات الطبيعية الرائعة لإزالة البقع الداكنة، ومع ذلك فإن استخدامه مباشرة في صورته المركزة يمكن أن يسبب تهيج لجلدك، لذا يمكنك استخدام الماء لتخفيفه، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.
المكونات:
- عصير ليمونة
- مياه
- كرات القطن
الطريقة:
- ضعي عصير الليمون في وعاء نظيف.
- قومي بإضافة كميات متساوية من الماء والليمون.
- استخدمي كرة قطن لتطبيق عصير الليمون المخفف بالماء على وجهك.
- اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء فقط دون استخدام الصابون، ويمكنك تكرار هذه الوصفة يوما بعد يوم.
2 - عصير الليمون والزبادي
إن تأثير التبييض لعصير الليمون وخصائص التطهير في الزبادي يخلقان النتيجة المشتركة لتفتيح البقع الداكنة وإشراق بشرتك.
المكونات:
- عصير ليمونة
- ملعقة طعام زبادي طازج
الطريقة:
- ضعي ملعقة طعام من الزبادي إلى عصير الليمون، وامزجهما جيدًا.
- وزعي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة.
- يغسل بالماء النظيف، ويكرر مرتين في الأسبوع.
3 – سكراب عصير الليمون والسكر
فوائد سكراب السكر وتأثير التبييض من عصير الليمون مجتمعة يمكنها أن تجعل التقشير وسيلة جيدة للتخلص من الجلد الميت المتراكم على بشرتك، وإعطاء وجهك وهج منتعش.
المكونات:
- عصير نصف ليمونة
- ملعقة صغيرة سكر
الطريقة:
- ضعي ملعقة صغيرة من السكر إلى عصير الليمون، واخلطيهما جيدًا (يمكنك أيضا إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى الخليط إذا كان لديك جفاف في الجلد).
- افركي الخليط بين أصابعك، ومن ثم على بشرتك باستخدام حركات دائرية، مع التركيز عل النمش أو البقع الداكنة.
استمرى في الفرك لمدة دقيقتين.
- اغسلى وجهك بالماء النظيف وجففيه، واحرصي على استخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع.
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