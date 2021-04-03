وصفات طبيعية لشد وترطيب اليدين

بعد استخدام المعقمات والقفازات الطبية لا بد أنك بحاجة إلى وصفات طبيعية تساعدك في ترطيب وشد يديك قبل الزفاف، وجدنا لك عروستنا بعض الوصفات الطبيعية التي ستعيد الحيوية والنعومة إلى يديك:

قناع اللبن لليدين

للحصول على بديل للكريمات المكلفة، قومي بتغليف بشرة يديك أو قدميك باللبن الزبادي الكامل الدسم. يعمل حمض اللبنيك في اللبن كمقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة بلطف، بينما تعيد الدهون التي يحتويها الترطيب الذي فقدته. لتعزيز إضافي، امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع اللبن قبل وضعه على البشرة، فالعسل ذو مفعول فائق الترطيب. يترك القناع لمدة عشر دقائق قبل الشطف.

تعتبر الزيوت الأساسية من الورد، الخزامى أو البرغموت مثالية لترطيب البشرة. تمزج بضع قطرات من أي أو كل هذه الزيوت الأساسية بالماء، يوضع في زجاجة رذاذ ويرش منها على بشرة اليدين والقدمين الجافة.

هذه العلاجات المنزلية البسيطة قادرة على التخفيف من ظهور حب الشباب ومن حدة هياج البشرة.

كيفية إعداد كريم في المنزل

تحتاجين إلى2:

أوقية من شمع النحل.

ثلث كوب من زيت الزيتون البكر.

ملعقتين كبيرتين من الماء أو ماء الورد.

5-10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.



الطريقة:

أولاً، يذوب شمع العسل، ثم يوضع زيت الزيتون على نار هادئة حتى يصبح دافئاً.

يضاف إلى شمع العسل المذاب.

يتم تسخين الماء أو ماء الورد في القدر ومن ثم يضاف إلى مزيج زيت الزيتون وشمع العسل.

يحرك جيداً ويترك حتى يبرد ويصبح كثيفاً.

يمزج مع زيت اللافندر الأساسي ويوضع في عبوة، تخزن في في مكان بارد.

هذا الكريم صالح لفترة تقدر بحوالي ثلاثة أشهر.



الأفوكادو لترطيب البشرة

يعتبر الأفوكادو مرطباً ممتازاً، إذ إن الدهون الطبيعية التي يحتويها قادرة على ترطيب البشرة الجافة، خاصة بشرة اليدين.

تمزج نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و 1/8 كوب من السكر. سيعمل هذا المزيج على تقشير الجلد الميت وترطيب البشرة.

فيتامين B3

يحتوي فيتامين B3 المعروف أيضاً باسم Niacinamide على فوائد تهدىء البشرة وتمنحها التوهج، إضافة إلى أنه يساعد في تقوية حاجز البشرة، فكلما كان حاجز الجلد صحياً، حافظ على الترطيب لمدة أطول. ينصح الخبراء باستخدام الكريمات المكونات الطبيعية التي تحتوي على هذا الفيتامين.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

جميلة البوابة: ما هو أفضل وقت لشرب ماء جوز الهند؟

رجيم ينحف 5 كيلو في أسبوع قبل رمضان