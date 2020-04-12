رجيم ينحف 5 كيلو في أسبوع قبل رمضان

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة السمنة المفرطة نتيجة لتناول الأطعمة الجاهزة والغير صحية، والتي تتكون من نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة المهدرجة.

ويعد أفضل ريجيم للتقليل من وزن الجسم الزائد، هو إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن اتباعه لمدة طويلة من الوقت، دون ظهور أي مضاعفات أو اثار جانبية، تتسبب بالضرر لصحة الجسم، ولكن يجب مراعاة حالة الشخص من الناحية الطبية، والحالة النفسية.

ويعتبرالرجيم الشغل الشاغل للسيدات، ومن الصعب أن نخسر مثل هذا الوزن في وقت قصير إلا أننا سنقدم لك بعض النصائح الصحية التي ستساعدك في تحقيق هدفك قبل شهر رمضان المبارك:

في البداية غيري نظام غذائك

1- اشربي 3 لتر من الماء يوميًا ، أظهرت أخر الدراسات أن شرب 2 كأس من الماء البارد يرفع سرعة الهضم بنسبة 40% لمدة 20 دقيقة

2- امتنعي عن الوجبات السريعة، كونها مليئة بالدهون والزيوت والسكريات

3- امتنعي عن الكربوهيدرات البيضاء، وهذا يشمل الأرزوالخبز والمعكرونة والكعك والمعجنات، واستبيليها بكميات محددة من خبر النخالة

4- تناولي الخضروات والفواكة التي تحتوي على سعرات حرارية سلبية لأنها تأخذ الكثير من الطاقة في عملية هضمها فتحرق المزيد من السعرات ون الخضروات والواكة ذات السعرات السلبيةالملفوف والقرنبيط والهيلوين والجزر والشمندر والعنب والجريبفروت والفروالة والليمون.

5- انتقي البروتينات الخفية، ابتعدي عن تناول لحم البقر والخروف وتناولي اللحوم البيضاء مثل السمك والدجاج.

6- مارسي الرياضة، قد تكون رياضة المشي هي الأنسب، خصصي نصف ساعة يوميًا للمشي واستعيني بأحد صديقاتك أو أفراد عائلتك لتتشجعي أكثر.

نقدم لكم أهم الخطوات التي يجب اتباعها في الرجيم الصحي للحصول على النتائج الفعالة الناحجة:

- اتباع الأسس الصحية لنظام الرجيم الصحي ، ومنها تناول الأطعمة الصحية المتوازنة، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والهامة، وتناول ثلاث وجبات رئيسية من الطعام، ووجبتين من الأطعمة الخفيفة التي يتم تناولها بين الوجبات الرتيسية، وتنظيم ساعات تناول الوجبات .

- التخفيف من السعرات الحرارية، بحيث تتناسب مع مقدار الاستهلاك المناسب للشخص.

- تناول وجبة الافطار الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، بشكل منتظم ويومي، وبأوقات ثابتة، وذلك لأنها تمتلك الكثير من الفوائد التي تعود على صحة الجسم ، والتقليل من الوزن أيضاً، حيث يساعد الالتزام بها على تعزيز سرعة وفاعلية عمليات أيض الجسم لحرق دهون .

- يجب معرفة بأن المعدل المسموح والطبيعي للتخفيف من الوزن خلال الاسبوع عند اتباع نظام رجيم صحي لجسم خالي من الأمراض هو ما يعادل من نصف كيلوجرام الى كيلو ونصف

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