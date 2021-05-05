وصفات طبيعية للتخلّص من تجاعيد العين قبل عيد الفطر

مع تقدمك في العمر، يمكن أن ينخفض إنتاج الكولاجين؛ مما يتسبب في ترهل الجلد وبدء ظهور التجاعيد في البشرة، بخاصّة حول منطقة الجبين والعينين جرّاء عوامل عدّة، وأهمها عدم ترطيب البشرة لتحفيز الكولاجين المسؤول عن نضارة البشرة. لذلك، استعيدي نضارة بشرتك واحمها من التجاعيد المتراكمة حول الجبين من خلال تطبيق إحدى الوصفات التي تُساعدك في إزالة تجاعيد الجبين طبيعياً.

إزالة تجاعيد الجبين طبيعياً بعيداً عن الحقن التجميلية

استعيدي شباب بشرتك وامحي التجاعيد المتراكمة حول الجبين بطرق طبيعية آمنة وفعّالة:

زيت جوز الهند لإزالة تجاعيد الجبين

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مفيدة في تعزيز الكولاجين وبالتالي التخلص من التجاعيد

يُرطِّب زيت جوز الهند البشرة ويمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد لإحتوائه على مضادات الأكسدة، وقد يُساعد ذلك في القضاء على خطوط الجبهة أو تلاشيها في الوقت المناسب.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند البكر.

طريقة التحضير والإستخدام:

خذي بعض زيت جوز الهند البكر في راحة يدك، وقومي بتدليكه على جبهتك ووجهك لبضع دقائق أو حتى يمتص الجلد الزيت، واتركيه ليلة كاملة، كرري هذا كل ليلة قبل النوم.

ملاحظة: تجنبي هذا العلاج إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب لأنَّ زيت جوز الهند قد يسبب المزيد من البثور.

زيت الخروع لإزالة التجاعيد حول الجبين

يحتوي زيت الخروع على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجذور الحرة للجلد وتحافظ على بشرة جبهتك صحية وخالية من التجاعيد.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة زيت الخروع.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي زيت الخروع بحركة نقر لطيفة على جبهتك، واتركيه ليلة كاملة، ويمكنك أيضاً استخدامه أثناء النهار، كرري هذا مرة واحدة يومياً.

الحمضيات أقوى علاج لشدّ البشرة

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامينات C و E الضرورية لصحة الجلد، ويمكن لمركبات الفلافونويد الموجودة في الحمضيات تقوية الشعيرات الدموية وزيادة الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وقد يساعد ذلك في إضفاء مظهر شبابي وتقليل التجاعيد.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2-3 ملاعق صغيرة من الماء.

كرات القطن.

طريقة التحضير والإستخدام:



اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة من الماء، واغمسي كرة قطنية في الخليط وضعيها على جبهتك، واتركيه ليجف، ومن ثم، اغسلي وجهك بالماء، وبدلاً من ذلك، يمكنك طحن قشر ثمار الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال، ومزجها ببعض ماء الورد وتطبيقها على وجهك، ويمكنك أيضاً تضمين ثمار الحمضيات في نظامك الغذائي لفوائد طويلة الأجل، وكرريه مرة كل يوم بالتناوب.

زيت الزيتون لإزالة التجاعيد حول الجبين

يُرطِّب زيت الزيتون بشرتك وقد يساعد في تأخير شيخوخة الجلد.

المُكوِّنات:

بضع قطرات من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:

دلكي زيت الزيتون بحركة تصاعدية على جبهتك لمدة 10 دقائق، وسيؤدي التدليك اللطيف إلى تحسين الدورة الدموية في أنسجة الوجه وإرخاء عضلات وجهك أيضاً، وقد يساعد ذلك في القضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولنتائج أفضل، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت جوز الهند إلى زيت الزيتون واستخدام هذا المزيج لتدليك جبهتك، ومن بعدها، اغسلي وجهك بالماء، وكرري هذا 1-2 مرات كل يوم.

نصائح وقائية لتجنب تجاعيد الجبين

الشيخوخة هي عملية طبيعية، وهي مصحوبة حتماً بظهور التجاعيد وخطوط العمر حول فمك وجبينك، ويُعد الحفاظ على ترطيب بشرتك جيدا أمراً ضرورياً لمنع تشكل الخطوط الدقيقة على جبهتك، ويمكن أن تساعدك هذه النصائح والحيل في التحكم في ظهور الخطوط الدقيقة وتجاعيد الجبهة.

يُمكنك استخدام وجه مضاد للشيخوخة يحتوي على مُكوِّنات نشطة يمكن أن تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهك.

يُساعد فيتامين أ في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد لأنَّه يمكن أن يُعزّز نمو الخلايا .

اتبعي نظاماً غذائياً صحياً غنياً بالفيتامينات الأساسية (مثل الفيتامينات A و C و E) والمعادن اللازمة لزيادة إنتاج الكولاجين في بشرتك، وبالتالي منع التجاعيد.

يُساعد الإنخراط في التدريبات والنشاط البدني المنتظم في الحفاظ على نضارة بشرتك ونضارتها.

من الضروري المحافظة على رطوبتك لأنها تحافظ على بشرتك متجددة ونضرة.

تجنبي التعرض المفرط لأشعة الشمس لأنَّ ذلك قد يسبب الشيخوخة الضوئية ويزيد من ظهور تجاعيد الجبهة.

الإقلاع عن التدخين لأنَّه مُضِّر لأنسجة بشرتك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم والابتعاد عن التوتر.