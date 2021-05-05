وصفات طبيعية للوجه لإعادة حيويته بعد الصيام!

يبحث كثير عن ماسكات للوجه بمكونات طبيعية منزلية وطريقة تحضير سهلة، وذلك لفوائد المكونات الطبيعية وفعاليتها وأمانها على صحة البشرة أكثر من العناية باستخدام مستحضرات التجميل الصناعية، ناهيك عن نتائجها المذهلة لتفتيح البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة وتقدّم العمر.

وعلى هذا الأساس سنذكر لك في ما يلي أفضل ماسكات للوجه لتختار منها يناسبك.

ماسك للوجه للبشرة الجافة

ماسك للوجه بالليمون والسكر للبشرة الجافة: هذه الوصفة الأنسب لتفتيح البشرة الجافة، وذلك بسبب فوائد السكر مع الليمون، اللذين يعملان كمقشر طبيعي للبشرة، ما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من الوجه.

الطريقة:



امزج ست ملاعق طعام من عصير الليمون وملعقتين من السكر.

ضع المزيج بأطراف أصابعك على وجهك.

دلّك وجهك بحركة دائرية خمس دقائق.

اغسل وجهك بالماء الفاتر.





ماسك للوجه بالليمون والسكر وزيت جوز الهند:

تتعدد فوائد الليمون الصحية والجمالية، لذلك اخترناه عنصرا مهما في الوصفات، هذه الوصفة مناسبة للبشرة الجافة فقط.

الطريقة:



أحضر نصف ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من السكر وملعقة من عصير الليمون.

أضف جميع المكونات في وعاء واخلطها جيدًا.

دلك وجهكِ بالمزيج الناتج من ثماني إلى عشر دقائق.

اغسل وجهك بالماء الدافئ.



أهمية ماسكات البشرة

لا شك أن ماسكات الوجه قد ازدادت شعبيتها على مر السنين، وذلك لأنها سهلة الوضع وممتعة التحضير ومنعشة.

يمكن للماسكات ترطيب البشرة وإزالة الزيوت الزائدة وتحسين مظهر المسام.

إزالة الشوائب، والشعور بأنك تستمتع بتدليك يشبه السبا في منزلك.

إعادة الحيوية إلى بشرتك المنهكة.



أفضل ماسكات للوجه

اخترنا لك في ما يلي 10 من أفضل مكونات لماسكات الوجه المفضلة لنا لتستمتع بها وتعيد الحيوية إلى بشرتك:



ماسك للوجه بالأفوكادو

الأفوكادو هو أحد الأطعمة الفائقة للبشرة، هل تعلم أنه يمكن استخدامه في علاج مشكلات الوجه؟ استفد من فيتامينات وبروتين الأفوكادو لترطيب بشرتك.

المكونات:



1 أفوكادو ناضجة

1 بياض بيضة درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:



قشر الأفوكادو واهرسها حتى تخلو من القطع.

اخلط الأفوكادو، وبياض البيض وعصير الليمون في وعاء.

ضعه على الوجه ويترك لمدة 30 دقية

اشطف وجهك بالماء الفاتر



ماسك للوجه بالفراولة

الفراولة غنية بفيتامين سي وتحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد في التقشير، جرب ماسك الوجه هذا للحصول على بشرة ناعمة بشكل جميل.

المكونات:

10 حبات فراولة طازجة

1/4 كوب من لقاح النحل (يُباع في متاجر الأطعمة الصحية)

3 ملاعق كبيرة عسل خام (محلات الأغذية الصحية)

1 ملعقة كبيرة مايونيز بزيت الزيتون

بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي

الطريقة:

امزج جميع المكونات.

ضعه على وجهك وتجنب منطقة العين.

اتركه لمدة 20 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء الفاتر



ماسك للوجه بالعسل

ماسك الوجه هذا جيد بشكل خاص للندبات والبقع الداكنة، وهو سهل التحضير للغاية.

المكونات:



2 ملاعق صغيرة من العسل الخام

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:



يُمزج عصير الليمون والعسل.

ضع الخليط على وجهك.

اتركه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء الفاتر

يرجى ملاحظة: عصير الليمون مكون قوي نسبياً، فمن الأفضل تحديد عدد مرات استخدام هذا القناع لمرتين في الأسبوع.

ماسك للوجه بالطماطم والخيار

كل من الطماطم والخيار من المواد الطبيعية التي تضيق المسام، وتجدد حيوية بشرتك بهذا الماسك البسيط.

المكونات:



1/2 طماطم ناضجة

1/4 خيار

الطريقة:

اغسل وقشر 1/4 من الخيار.

اخلطه مع نصف حبة طماطم حتى يصبح ناعمًا.

ضع المزيج على بشرتك بحركة دائرية لطيفة.

اتركه لمدة 15 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء الفاتر



ماسك للوجه بالموز

يحتوي الموز على ثروة من العناصر الغذائية التي تفيد البشرة، لماذا لا ترطب بشرتك بهذا القناع البسيط للوجه؟

المكونات:



شرائح قليلة من الموز الناضج

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

الطريقة:

يُقشر الموز الناضج ويُهرس بملعقة.

تخلط جميع المكونات جيداً وتوضع على وجه نظيف.

اتركه لمدة 25 - 30 دقيقة

دلكه بلطف على البشرة لمدة 2-3 دقائق.

اشطف وجهك بالماء الفاتر



ماسك للوجه بزيت اللوز والصبار

هذا الماسك رائع لعلاج البشرة الجافة والمتقشرة ويرطبها.

المكونات:



جل الصبار

زيت اللوز

الموز

الطريقة:

في وعاء للخلط، اهرس موزة بالشوكة.

أضف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

يقلب حتى تمتزج المكونات.

خذ 3 ملاعق صغيرة من زيت اللوز.

اخلط المزيج جيدا ثم ضعه على بشرتك.

اتركه لمدة 15 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء الفاتر



ماسك للوجه بالقهوة والكركم

الفوائد الرئيسة لهذا القناع هي مادة الكافيين ومضادات الأكسدة. يقلل الكافيين من الالتهابات، بما في ذلك انتفاخ العينين، بينما تساعد مضادات الأكسدة البشرة على التوهج.

المكونات:



1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير أو مطحونة

1 ملعقة كبيرة مسحوق كركم

1 ملعقة كبيرة زبادي يوناني

الطريقة:

تخلط المكونات معاً.

يوضع على الوجه بالكامل، بما في ذلك تحت العينين.

اتركه لمدة 20 دقيقة.

اغسل الماسك بمنشفة دافئة ورطبة.



ماسك للوجه ببياض البيض

ماسك بسيط وفعال للمساعدة في ملء المسام ومنع التشققات.

المكونات:

1 بيضة

الطريقة:



كسر البيض، وافصل البياض عن صفار البيض مع القشرة (تمرير الصفار ذهابا وإيابا إلى نصفين قشرة).

بأيدٍ نظيفة، ضع بياض البيض على وجهك، وتأكد من عدم دخول أي منها في عينيك أو فمك.

اتركه لمدة 15 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء الفاتر.

ماسك للوجه بالشوكولاتة

يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تحسن مزاجك وتعطيك دفعة من مضادات الأكسدة، استمتع بهذا الماسك المضاد للشيخوخة.

المكونات:



1/2 كوب مسحوق كاكاو

3 ملاعق كبيرة شوفان 4 ملاعق كبيرة قشطة

1/4 كوب عسل

الطريقة:



اخلط المكونات جيدًا.

ضع طبقة رقيقة على الوجه.

اتركه لمدة 10 دقائق.

اشطف وجهك بالماء الفاتر

ماسك للوجه بالشوفان

استخدم هذا القناع لتغذية وتهدئة بشرتك.

المكونات:



3 ملاعق صغيرة من الشوفان

1 ملعقة صغيرة من اللوز أو الحليب العادي (دافئ قليلاً)

1 ملعقة صغيرة ماء الورد

1 ملعقة صغيرة زبادي سادة أو زيت جوز الهند

الطريقة:

امزج الشوفان أو دقيق الشوفان مع الحليب الدافئ قليلاً.

قلب حتى يتكون الخليط من عجينة سميكة.

اخلط ماء الورد واللبن.

يوضع على بشرة نظيفة ورطبة.

اتركه لمدة 15-30 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء الفاتر

ختاما، استمتع بتجربة ماسك للوجه للحصول على بشرة صحية وحيوية، ويرجى تذكر مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً إذا كنت غير متأكد من أي ردود فعل حساسية، قد تكون لديك حساسية تجاه المكونات المدرجة في هذه الوصفات.

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