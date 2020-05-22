وصفات طبيعية من المنزل لتقشير البشرة

تحرص المرأة على العناية بالبشرة بشكل دائم سواء من خلال تناول أطعمة صحية تساعد في الحفاظ على نضارتها وحيويتها، أو اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيبها، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من الجلد الميت من خلال تقشير البشرة باتباع وصفات طبيعية، نتعرف عليها في هذا التقرير .

العسل

يساعد العسل على تقشير البشرة بطريقة طبيعية، كما يعمل على ترطيبها، ولذلك ينصح بوضع كمية صغيرة بحجم كف اليد، على الوجه مع الفرك برفق، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء.