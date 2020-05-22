وصفات طبيعية من المنزل لتقشير البشرة

يساعد العسل على تقشير البشرة بطريقة طبيعية، كما يعمل على ترطيبها، ولذلك ينصح بوضع كمية صغيرة بحجم كف اليد، على الوجه مع الفرك برفق، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء.
الزبادي
يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، وهو نفس حمض ألفا هيدروكسي الموجود في علاجات العناية بالبشرة، كما يساعد على توحيد لون البشرة، لذلك ينصح بعمل قناع للوجه من الزبادى، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء.
السكر
يعتبر قصب السكر مصدر طبيعي لحمض الجليكوليك، كما يمكن أن يعزز إنتاج خلايا الجلد الجديدة، بالإضافة إلى إنه يعمل على تنعيم البشرة، لذلك ينصح بمزج نصف كوب من السكر الأبيض أو البني مع ما يكفي من زيت الزيتون أو زيت بذور العنب بكميات متساوية لعمل معجون ثم عمل قناع به على الوجه والجسم بحركة دائرية، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسله بالماء الدافىء.
عصير ليمون
يحتوى عصير الليمون على حمض ألفا هيدروكسي طبيعي الذى يساعد فى إزالة خلايا الجلد الميتة، لذلك ينصح بمزج ربع كوب من عصير الليمون وعصير التفاح وعصير العنب وسكر القصب حتى يذوب السكر، لعمل قناع للوجه، من خلال غمس قطعة قطن بالمزيج ووضعه على البشرة، ثم تركه لمدة 10 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء .
فاكهة البابايا
يحتوي البابايا على إنزيم البابين الذي يذيب خلايا الجلد الميتة، ويساعد فى تفتيح الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، لذلك ينصح بهرس ثمرة البابايا ووضعها على الوجه، لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الدافىء.
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