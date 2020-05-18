8 وصفات طبيعية لتنعيم الصوت تستخدمها الإعلاميات أيضاً

تعتبرنعومة الصوت من علامات الأنوثة، فالصوت الأنثوي الناعم له تأثير خاص على مستمعيه، فصوت الأنثى الناعم الرقيق يجعل كلماتها تمرّ بسلاسة على الأذن، أو يساعدها على احتراف الغناء، أو العمل كمذيعة، إلا أنّ العديد من الإناث يعانين من مشكلة خشونة الصوت، لذلك نقدم لكِ عزيزتي الأنثى في هذا المقال 8 وصفات طبيعية لتنعيم الصوت، وهي:

1- تناول شاي الأعشاب مثل الزنجبيل إمكانية تحليته بالعسل ممّا ينعّم الصوت، ويقلّل البلغم.

2- تناول فنجان من الزبدة والعسل.

3- تناول كوب من شاي الزعتر المحلى بالقليل من سكر النبات لمدّة شهر.

4- تناول ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي يومياً، ثمّ تناول كوب من اليانسون الفاتر.

5- عزيزتي أكثري من تناول سكر النبات، وذلك لمقدرته على تنعيم الصوت، وتلين الأمعاء، وتخفيف احتقان الحنجرة، والصدر.

6- وضع ربع ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر، ثمّ المضمضة به.

7- استنشاق بخار الماء المضاف إليه القليل من دهن الكافور، أو زيت النعناع مما يعزّز الدورة الدموية، ويوفر الرطوبة التي تليّن الصوت، والحلق.

8- يمكنك تناول كوب من عصير الجزر المحلّى بالعسل الطبيعي على الريق مع إمكانية إضافة القليل من عصير الليمون.

9- الغرغرة بمغلي ورق الزيتون الأخضر في لتر من الماء، وذلك قبل الخلود للنوم.

ومن أسباب خشونة الصوت:

- الإصابة بالتهاب في الحلق.

- التدخين.

- استعمال الصوت بشكل مفرط.

- تناول المشروبات الكحولية.

- جفاف الحلق في فصل الشتاء.

- الحساسية.

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