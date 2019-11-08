وصفات طبيعية من المنزل للقضاء على الحشرات في الشتاء

ا نرغب جميعًا في الحفاظ على منازلنا خالية من الآفات وفي المقابل هناك تحذيرات شديدة من المبيدات الكيميائية الموجودة في المتاجر خاصة إنها شديدة الخطورة على صحتك وصحة أسرتك.

قدم موقع «Bright Side»، قائمة بطرق بسيطة وطبيعية يمكن تطبيقها للقضاء على كافة الحشرات التي قد تهدد منزلك.

- الصراصير ليست مجرد أشياء مثيرة للاشمئزاز لرؤيتها في المنزل، ولكنها قد تحمل أيضًا أمراضًا ضارة جداً وخاصة على أطفالك، قد تجد البعض أن المبيدات الكيميائية أفضل ولكن ينصح بتجربة مواد طبيعية للقضاء على الصراصير.

فكل ما عليك فعله هو قطِّع بصلة واحدة وإضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز، وضع الخليط في زوايا منزلك خصوصاً في الحمامات وقرب مصارف المياه، عليكي نشر الخليط مرة أخرى كل يوم وقريباً ستجد منزلك خالياً من الصراصير.

- آفات الحدائق، متعددة وتسبب ضرر كبير لحديقتك، من المؤكد ان المبيدات أمر يقضي عليها ولكن في المقابل قد تسبب الضرر للفواكه والخضراوات وتصبح غير صالحة للأكل، لذلك ينصح بخلط نصف كوب من الفلفل الحار مع نصف كوب من الثوم أو البصل، وضعهما في الخلاط حتى يتحولوا لمعجون،عليكي ترك المعجون لمدة 24 ساعة في مكان دافئ، وصفِّه، ثم رش نباتاتك بسائله.

- النمل من أكثر الحشرات انتشاراً وتكون مزعجة في حالة انتشارها وغالباً تظهر في المطابخ أو المخزن.

وهنا كشفت العديد من التجارب أن النمل يكره رائحة القرفة تماماً، لذلك ينصح بوضع مسحوق القرفة في المناطق التي تعتقد أن النمل يدخل منها وللحصول على نتائج أكثر فعالية، يمكنك إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى مسحوق القرفة.

- السوس، إذا تركت دقيقًا أو حبوبًا أو أرزًا في مكان غير جيد للتخزين، فقد ينتهي بك الأمر مع وجود وانتشار السوس بشكل كبير، ومن المؤكد إننا لا نريد استخدام المبيدات الكيميائية في مكان قريب من الأطعمة لذلك ينصح بوضع القرنفل أو ورق الغار على الجزء العلوي من طعامك وحول العبوات لإبقاء هذه الكائنات بعيدةً عن خزانتك.