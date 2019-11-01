طرق التخلص من بقع اقلام التلوين

تجذب أقلام التلوين الأطفال للرسم، لكنَّها تولِّد بقعًا صعبة على أيديهم، فيصبح التخلُّص منها صعبًا مع مرور الوقت، حتَّى بعد غسل اليدين جيِّدًا بالماء والصابون. علمًا بأنَّه يُستحسن إزالة آثار أقلام التلوين عن أيدي الصغار بسرعة، بعيدًا عن استخدام المواد الكيميائية القويَّة، وذلك لتجنُّب التسبُّب بحروق لليدين.

نصائح للتخلّص من بقع أقلام التلوين

1. الخلّ الأبيض: يعمل الخلّ الأبيض على إزالة البقع عن اليدين، وفي هذا الإطار يُصبُّ كمٌّ قليلٌ منه مكان البقعة، مع الفرك باستخدام منشفة ورقيَّة خشنة.

2. زيت الأطفال: يوضع كمٌّ مناسبٌ من زيت الأطفال أو زيت الزيتون على بقعة التلوين، مع الدعك.

3. عصير الليمون الحامض: يوضع عصير الليمون على بقع التلوين، مع الدعك بوساطة قطعة قماش مبلَّلة بالماء الساخن والصابون.

4. مزيل طلاء الأظافر: يُصبُّ مزيل طلاء الأظافر (أسيتون) على قطعة من القطن، مع فرك بقع التلوين جيِّدًا. ولا بدَّ من الحذر من اقتراب الأسيتون من الفم أو العينين.

5. معجون الأسنان: يوضع معجون الأسنان مكان البقعة، التي تُفرك باستخدام قطعة من القماش النظيف والجاف حتَّى تزول بصورة نهائيَّة. ثمّ، تُغسل اليدان بالصابون والماء الفاتر.

مكوّنات منزليّة في نزع البقع



6. مثبّت الشعر: يرشّ مثبت الشعر (سبراي) مكان البقعة، ثمّ يُمسح باستخدام منشفة نظيفة، حيث أنَّ الكحول المتوافر في مثبّت الشعر يعمل على التخلّص من بقعة الحبر، ولكن يعتمد ذلك على تركيزه. ففي حال لم تُنظّف البقعة من المرَّة الأولى، يمكن تكرار العمليَّة. إشارة إلى أنَّ مثبّت الشعر من المواد القابلة للاشتعال بسرعة، لذا لا بد من أخذ الحيطة والحذر عند استخدامه، أي يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد الفراغ من تنظيف بقعة الحبر، وكذلك استخدامه في مكان بعيد عن اللهب.

7. الزبدة: تستخدم الزبدة في إذابة الزيت المتوافر في تركيبة أقلام التلوين، وهي توضع مباشرة على البقعة، التي تنظَّف بواسطة منشفة ورقية جافة.

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