وصفات طبيعية ومنزلية لعلاج ظهور شيب الشعر

إن مشكلة شيب الشعر تحدث عندما تقلل الخلايا الصبغيّة الموجودة حول بصيلات الشعر من كمية صبغة الميلانين التي تنتجها أو تتوقف عن إنتاجها تماماً، إذ إنّ الشعر أساساً يتكون من بروتين يدعى بالكيراتين، فكلما تزايد نمو الشعر تزايد حقن الخلايا الصبغية لمادة الميلانين في القشرة من رمح الشعر، مما يمنح الشعر لونه الطبيعي الغامق.

حيث إنّ الكيراتين من دون مادة الميلانين هو عبارة عن لون رمادي مُصفر لا أكثر، لذلك عندما تصبح الخلايا الصبغية بطيئةً في عملها يبدأ الشعر بفقدان لونه.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الوصفات الطبيعية والمنزلية لعلاج ظهور شيب الشعر:

1- زيت أو بودرة عنب الثعلب الهندي (الأملا):

عنب الثعلب يعمل على إصلاح إتلاف الشعر، كما أنه يقوم بتنشيط وتقوية الشعر مما يمنح الشعر الداكن لوناً ولمعةً براقة، ويحتوي عنب الثعلب على احتياطٍ غنيٍ من فيتامين C مما يجعله مضاداً للأكسدة، وبالتالي يجعله مادةً غنية مقاومة للشيخوخة، ويعمل على تنسيط الصبغة المتواجدة في بصيلات الشعر، ويمكن أيضاً نقع عنب الثعلب في الماء من الليل حتى الصباح وعند الاستيقاظ يمكن غسل الشعر بهذا الماء، ويمكن أيضاً كبديل عن هذا خلط مسحوق أو بودرة عنب الثعلب مع الليمون وزيت اللوز لتحضير خلطة ومركب ناعم وسلس ووضعه على فروة الرأس بانتظام، وطريقته هي:

المكونات:

- من 3-4 حبات من عنب الثعلب الهندي المجفف (الأملا).

- كوب واحد من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال:

- غلي عنب الثعلب الهندي مع زيت جوز الهند لمدة 10 دقائق لتحضير مزيجٍ زيتي.

- تخزين الزيت في جرة وأخذ حوالي ملعقتين كبيريتين لكل استخدام.

- تدليك فروة الرأس بملعقتين كبيريتين من هذا الزيت، ويتم التدليك على طول الشعر حتى نهاية أطراف الشعر لمدة 15 دقيقة.

- ترك المزيج الزيتي لمدة 30 دقيقة إضافية أو تركه من الليل حتى الصباح.

- غسل الشعر بشامبو معتدل خالٍ من الكبريتات ثم بالبلسم بعد ذلك. تكرار العملية بانتظام من 2-4 مرات بالأسبوع.

2- الشاي الأسود:

الشاي الأسود يجدد الشعر لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة ويساعد على منع نمو الشعر الأبيض، ويعمل على زيادة اللون الداكن للشعر وزيادة لمعته، وطريقته هي:

المكونات:

- ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود.

- كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال:

- غلي الشاي الأسود في كوبٍ من الماء حتى يتم تخميره جيداً لمدة 20 دقيقة.

- وضع المزيج جانباً حتى يبرد.

- صب المزيج بارداً على فروة الرأس والشعر.

- تدليك فروة الرأس لبضع دقائق، ثم ترك المزيج على الشعر لمدة ساعة.

- غسل الشعر بشامبو معتدل خالٍ من الكبريت ثم غسله بالبلسم بعد ذلك.

- تكرار العملية بانتظام من 2 -3 مرات في الأسبوع.

3- أوراق الكاري

تساعد على استعادة صبغة الميلانين في بصيلات الشعر، كما أنّها مصدراً غنياً بفيتامين b، والذي يعد الفيتامين المسؤول عن الصبغة ونمو الشعر الحيوي، وطريقته هي:

المكونات:

- حفنة من أوراق الكاري.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال:

- غلي أوراق الكاري مع زيت جوز الهند لإعداد مزيج الزيت لمدة 15 دقيقة.

- وضع الزيت جانباً حتى يبرد.

- تدليك فروة الرأس بمزيج الزيت، ويتم تدليك الشعر كذلك حتى نهاية أطراف الشعر لمدة 15 دقيقة.

- ترك مزيج الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة أيضاً، أو يمكن تركه من الليل حتى الصباح.

- غسل الشعر بشامبو معتدل خالٍ من الكبريت ومن ثم غسله بالبلسم أيضاً.

- تكرار العملية بانتظام من 2-3 مرات في الأسبوع.

4- أوراق الميرمية:

تعد أوراق الميرمية حافظة للون الشعر الطبيعي وتحافظ عليه من فقدان اللون، وفي بعض الحالات تساعد على استعادة الصبغة الطبيعية لخصل الشعر الأبيض.

المكونات:

- حفنة من أوراق الميرمية.

- كوب واحد من الماء.

- زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير والاستعمال:

- غلي أوراق الميرمية مع الماء وتركها حتى يتم تخميرها جيداً لمدة 15 دقيقة.

- ترك المزيج حتى يبرد ومن ثم وضعه في زجاجة الرذاذ.

- رش الشعر كاملاً بالمزيج عن طريق زجاجة الرذاذ.

- ترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين.

- غسل الشعر بشامبو معتدل ثم غسله بالبلسم .

- تكرار العملية بانتظام من 2-3 مرات في الأسبوع.

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