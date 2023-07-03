البوابة – هل ترغب في إعداد وصفات عشاء سريعة وسهلة لليالي الصيف المنعشة لسهرات العائلة والأصدقاء. نقدم لكم اليوم مجموعة من الوصفات الشهية والمتنوعة التي تناسب الطقس الحار ويمكن اعدادها بسرعة من مكونات البيت.



وصفات عشاء سريعة ليالي الصيف

سمك السلمون المشوي مع الليمون والأعشاب هو وجبة خفيفة وصحية مثالية لقضاء ليلة صيف حارة. يُشوى السلمون بشكل مثالي ويقدم مع صلصة الليمون والأعشاب.



أسياخ الجمبري المشوي مع الأناناس تعتبر خيارًا رائعًا آخر للشواء الصيفي. يُشوى الجمبري مع قطع الأناناس وطبقة زجاجية حلوة ومالحة.

سلطة كابريزي هي سلطة صيفية كلاسيكية مصنوعة من جبن الموزاريلا الطازجة والطماطم والريحان. إنه سهل التحضير ويمكن تقديمه كوجبة غداء أو عشاء خفيفة.



السلطة اليونانية هي سلطة صيفية أخرى منعشة مصنوعة من الخيار والطماطم وجبن الفيتا والزيتون. غالبًا ما يتم تقديمه مع صلصة الخل.



سلطة المعكرونة هي طبق متعدد الاستخدامات يمكن تحضيره من مجموعة متنوعة من المكونات. إنه خيار رائع لتناول الطعام أو النزهات.



حساء الخضار وجبة دافئة ومريحة ومثالية لقضاء ليلة صيفية. هناك العديد من أنواع الحساء المختلفة التي يمكن صنعها ، مثل حساء الجازباتشو أو حساء الطماطم أو حساء الدجاج المعكرونة.



الكاساديا هي وجبة سريعة وسهلة يمكن تحضيرها بحشوات متنوعة. إنها مثالية لعشاء صيفي غير رسمي.



البيتزا المشوية هي طريقة ممتعة وسهلة للاستمتاع بالبيتزا في المنزل. يمكنك استخدام العجين الذي تشتريه من المتجر أو صنعه بنفسك.



وصفة البيتزا المشوية:

المكونات:

1 عجينة بيتزا محضرة مسبقة (12 بوصة دائرية)

1/2 كوب صلصة بيتزا

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

إضافات من اختيارك (مثل بيبروني ، سجق ، مشروم ، بصل ، فلفل ، زيتون)

زيت الزيتون للدهن



تعليمات:

تسخن الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية.

يدهن شبك الشواية برفق بزيت الزيتون.

توضع عجينة البيتزا على الشواية مع جعل الجانب المشوي لأسفل.

تُشوى لمدة 2-3 دقائق ، أو حتى يصبح قعر القشرة بنياً ذهبياً.

اقلب البيتزا واشويها لمدة 2-3 دقائق إضافية أو حتى تذوب الجبن وتنضج القشرة تمامًا.

أضف الطبقة التي تريدها واشويها لمدة 1-2 دقيقة إضافية أو حتى يتم تسخين الطبقة العلوية.

أخرجي البيتزا من الشواية واتركيها تبرد لبضع دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.



هذه مجرد بعض الأفكار لوصفات يمكنك تحضيرها في ليالي الصيف. هناك العديد من الأطباق الأخرى اللذيذة والمنعشة التي يمكنك الاستمتاع بها خلال أشهر الصيف الحارة.

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