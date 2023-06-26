البوابة - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حضرنا لكم وصفتنا الخاصة بالدقيق والأخرى بالسميد لمن يرغب في صنع الكعك والمعمول في المنزل، هذه الوصفات تقليدية ومجربة، كل عام وأنتم بألف خير.



وصفات كعك عيد الأضحى من مطبخ البوابة

كعك التمر البسيط

المكونات:

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

½ كوب سكر

¼ كوب زبدة طرية

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ كوب تمر مفروم



طريقة التحضير:

يُسخن الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). في وعاء متوسط ، اخفقي الطحين والسكر والزبدة معًا حتى تصبح خفيفة ورقيقة. يخفق البيض مع خلاصة الفانيليا حتى تمتزج جيداً. قلبي التمر حتى يتوزع بالتساوي. تغرف بملعقة كبيرة على صينية خبز غير مدهونة. اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. اتركيه يبرد على ورق الخبز لبضع دقائق قبل نقله إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.



وصفات كعك عيد الأضحى من مطبخ البوابة

معمول بحشوة التمر

المكونات:

3 أكواب دقيق سميد

½ كوب زبدة طرية

¼ كوب سكر

¼ ملعقة صغيرة محلب مطحون

¼ ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة مخفوقة

¼ كوب حليب

1 كوب تمر مفروم



طريقة التحضير:

في وعاء كبير ، يُمزج دقيق السميد مع الزبدة والسكر والمحلب والمستكة والملح. اخلطي جيداً حتى يشبه الخليط الفتات الخشن نضيف البيض والحليب ونخلط حتى تتماسك العجينة. غطي العجينة بغلاف بلاستيكي ، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل. سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية). افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 1/4 بوصة. نقطع العجينة إلى الأشكال المرغوبة. ضعي كمية صغيرة من حشوة التمر في منتصف كل عجينة. اطوِ العجين لتطويق الحشوة وختم الحواف. ضعي المعمول على صفائح خبز غير مدهونة. اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. اتركيه يبرد على ورق الخبز لبضع دقائق قبل نقله إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.



هذه فقط بعض الطرق السريعة والسهلة لعمل معمول عيد الأضحى. هناك العديد من الوصفات الأخرى المتاحة في مطبخ البوابة ، لذا يمكنك العثور على وصفة تناسب ذوقك.

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