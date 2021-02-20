وصفات لتحضير كريم للعيون بمكونات طبيعية

وبحسب خبراء التجميل؛ فإن "تجربة المنتجات المنزلية قد تبدو مخيفة، ولكن إذا كنت شخصاً يحب أن يعرف بالضبط ما الذي تضعه على بشرتك، فإن صنع منتجك الخاص يمكن أن يكون حلاً رائعاًوخلال السطور التالية؛ نطلعك على كيفية صنع كريم عيون في منزلك.

أولاً: المكونات المطلوبة لتحضير كريم عيون



لتحضير كريم عيون في المنزل، عليك أن تجهزي عدة أشياء وهي:

- نصف كوب من زيت جوز الهند العضوي، فهو يعمل كمرطب ومضاد حيوي ومتعدد الفيتامينات والمغذيات المتعددة ومضادات الأكسدة.

- 6 كبسولات فيتامين هـ، إذ إن زيت فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الشيخوخة المبكرة وتعزز الشفاء.

- دبوس لعمل ثقوب في كبسولات فيتامين هـ.

- وعاء صغير قابل للاستخدام في الميكرويف أو وعاء صغير يمكن استخدامه على البوتاجاز.

- وعاء صغير (لتخزين الكريم فيه).

- زيت اللبان العطري، فهو يساعد على تجديد شباب البشرة ويمكنه التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



ثانياً: كيفية صنع كريم عيون



أولاً: ضعي زيت جوز الهند في وعاء صغير، ثم ضعيه في الميكروويف لمدة 15 ثانية أو سخنيه على نار خفيفة لبضع دقائق حتى يذوب ويصبح على شكل سائل.

ثانياً: ضعي الزيت السائل في وعاء التخزين.

ثالثاً: اصنعي ثقوباً في كبسولات فيتامين هـ واعصري سائل الفيتامين في الزيت أثناء التقليب، ويمكنك إضافة 10 قطرات من زيت اللبان العطري.

رابعاً: ضعي وعاء التخزين المملوء في الثلاجة لمدة أقل من ساعة حتى يعود السائل إلى شكله الصلب، وبعد أن يتحول إلى مادة صلبة، لا داعي لإعادته إلى الثلاجة من جديد.



ثالثاً: نصائح لاستخدام كريم العيون



في الليل، ضعي كمية صغيرة من الكريم تحت عينيك، فهو مضاد للشيخوخة، كما يمكنك استخدام القليل من الكريم في الصباح أيضاً، واتركيه لمدة 10 دقائق، لتمتصه البشرة، ثم ضعي المكياج الخاص بك، ويمكن أيضاً استخدام هذا الكريم كمزيل لمكياج العيون.

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