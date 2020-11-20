وصفات لتكثيف الشعر في المنزل

تعاني العديد من الفتيات بسبب تساقط الشعر بشكل دائم، ويفضل الكثير منهن استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر وإطالته بشكل صحي، ويعد جوز الهند هو العلاج الأكثر شيوعًا للعديد من مشاكل البشرة لدينا ولسبب وجيه، يتغلغل هذا الزيت الخفيف الوزن بسهولة في الجذور ويكافح فقدان البروتين من الشعر لمنع تساقط الشعر، وأوراق الكاري مليئة بالأحماض الأمينية والبروتينات والبيتا كاروتين ، وكلها مفيدة لوقف تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.