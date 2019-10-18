وصفات لعلاج أطراف الشعر التالف

أطراف الشعر التالفة، هي واحدة من أكثر المشاكل التي تعانيها الصبايا، وتسبب لهنّ إحراجًا في ما يخص مظهرهن، كما أنّ الأطراف التالفة على المدى الطويل، تسبب مشاكل سقوط للشعر، لأنها تمتص المواد الغذائية التي تفرزها فروة الرأس.

وقص أطراف الشعر قد يكون حلًّا على المدى القصير، لكن سرعان ما تظهر المشكلة مرة أخرى، لهذا عليكِ علاج المشكلة من الجذور حتى الأطراف.



وإليكِ وصفات مميزة لعلاج مشاكل أطراف الشعر التالفة.

ماسك زيت جوز الهند والألوفيرا والزبادي

- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة زبادي



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية مرة أسبوعيًّا لأفضل ترطيب للشعر

ماسك الزيوت

- ملعقة صغيرة من زيت السمسم

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زيت زيت زيتون



تٌخلط الزيوت مع بعضها البعض، وتوضع على أطراف الشعر لليلة كاملة، ثم يُشطف بالماء في اليوم التالي.

يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين بحسب حالة الشعر.

ماسك زيت الزيتون والعسل والموز

- حبة موزة مهروسة

- ملعقة كبيرة من زيت زيتون

- ملعقة كبيرة من عسل



ضعي كلًّا من خليط زيت الزيتون والعسل على الشعر، من الجذور حتى الأطراف، ثم لفي الشعر بفوطة دافئة قليلًا، حتى يتشرّب شعركِ الزيت جيدًا، واتركيه لساعات طويل، أو طوال الليل.

كرري العملية 3 مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.

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