4 تمارين سهلة للتخلّص من الذقن المزدوج أو اللغلوغ

الذقن المزدوج أو اللغلوغ من أكثر المشاكل التي يعاني من العديد من الأشخاص حول العالم سواء من الذكور أو الإناث والتي عادة ما تكون مرتبطة بالسمنة أو الوزن الزائد ولكن هناك بعض الحالات التي يعاني منها بعض الأشخاص والتي لا تكون بسبب السمنة بل بسبب ارتخاء العضلات أو تراكم الدهون في هذه المنطقة دون سواها وغيرها من الأسباب الأخرى.

وفي هذا المقال نقدم لكم تمارين للتخلّص من الذقن المزدوج أو اللغلوغ:

1- فتح الفم وإغلاقه، تماماً كأنما يراد التثاؤب، مع الحرص على تكرار هذا التمرين يومياً لغاية الحصول على النتائج المطلوبة.

2- فتح الفم مع شده بقوة ليصبح واسعاً ثمّ إخراج اللسان والبدء بتحريكه بشكل دائري لمدة دقيقة كاملة، مع تكرار هذا التمرين يومياً.

3- مضغ العلكة باستمرار من شأنه المساعدة على التخلّص من الذقن المزدوج.

4- إرجاع الرأس إلى الخلف وتقديمه إلى الأمام بالتناوب ومع الشد على الرقبة من الأسفل.

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