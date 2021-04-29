وصفات للتخسيس فى شهر رمضان

شهر رمضان المبارك هو شهر تكثر فيه العزائم وأطباق الأطعمة الشهية والمختلفة والحلويات اللذيذة مثل القطايف، البقلاوة، العوامة، أصابع زينب.

يعتبر بعذ الأشخاص أن الصيام في شهر رمضان المبارك، يحتم على الصائم تخفيف وزنه وذلك عن طريق انقاص بعض الكيلوغرامات من وزنه، نظرًا لمحدودية الفترة الزمنية التي يسمح له فيها بتناول الطعام والشراب، الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلى استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية.

وقد يجد الشخص صعوبة في تخفيف وزنه أو حتى الحفاظ عليه، إلا أنّ هذا الأمر ممكن الحدوث لا سيما إذا توافرت لدى الشخص الإرادة الصلبة والقوية، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح للتخسيس في شهر رمضان، وكيفية فقدان الوزن في رمضان، وأهم الوصفات للتخسيس فى شهر رمضان:

نصائح للتخسيس في شهر رمضان

تجنب الشبع إلى درجة التخمة

أكثر من تناول الخضروات

اختر مشروباتك بحكمة

امتنع عن تناول المقالي

أكثر من المجهود الحركي

تناول الحلويات بتعقل

لا تبالغ في استهلاك التمر

استبدل الحبوب المقشرة بالحبوب الكاملة

كيفية فقدان الوزن في رمضان

يُنصح بتناول وجبات مُتعددة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة،ويمكن توزيع هذه الوجبات خلال شهر رمضان إلى ثلاثة أقسام، وهي: وجبة الإفطار، ووجبة خفيفة بعد الإفطار، ووجبة السحور.

يُنصح بتناول وجبة سحور خفيفة، تتضمن الخضروات، والكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة، والأرز، أو خبز الحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى ذلك يُفضّل الحفاظ على وجبة السحور بشكلٍ دائم خلال شهر رمضان وعدم تجنّبها، لأنَّها توفّر الطاقة للجسم خلال فترة الصيام.

الابتعاد عن تناول كميات كبيرة وتجنُّب الأكل بشراهة عند الإفطار

المحافظة على استهلاك الأطعمة الصحية والألياف والتقليل من الكربوهيدرات.

شربُ كميّة كبيرةٍ من الماء قبل البدء تناول الطعام،وذلك للمساعدة على استعادة الماء الذي فقده الجسم خلال فترة الصيام، بالإضافة إلى تقليل فرص الإفراط في تناول الطعام.

يفضل التقليل من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة وخصوصاً بعد الإفطار مباشرة.

تقليل تناول الكربوهيدرات بما فيها السكريات والنشويات؛ فذلك يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل، وحرق المزيد من دهون الجسم المخزّنة.

وصفات للتنحيف في شهر رمضان