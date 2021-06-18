وصفات منزلية فعالة لتتحكمي في شعرك المجعد... تعرفى عليها

هل تكافحين بشكل مستمر للتحكم في خصلات شعرك المجعدة والعناية بها بالشكل الذي يُبرز جمالك لذلك نقدم لكِ ثلاثة علاجات منزلية تستطيعين من خلالها التحكم بسهولة في تجعيدات شعرك.

إليك العلاجات المنزلية الثلاثة:

الوصفة الأولى:

امزجي ثمرة موز مع العسل وزيت الزيتون معاً ثم طبقيه على شعرك بالكامل واتركيه لفترة من الوقت ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.

الوصفة الثانية:

ضعي على شعرك مزيج من فيتامينE وزيت جوز الهند واتركيه لفترة من الوقت ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

الوصفة الثالثة:

اصنعي مزيج من العسل والزبادي واتركيه على شعرك حتى يجف ثم اغسلي شعرك بشامبو لطيف وغير مركز.

إليك فوائد تطبيق زبدة الشعر والماسكات:

هناك العديد من الماسكات وايضاً زبدة الشعر مثل زبدة الشيا والكاكاو وغيرها والتي تمد شعرك بفوائد عديدة منها:

الترطيب العميق:

عند إستخدام زبدة الشعر مثل الشيا أو الماسكات التي تحتوي على فيتامينات مختلفة مثل فيتامينات A و E وايضاً التي تحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة، يحصل شعركِ حينها على ترطيب فعال وعميق كما يوفر ذلك الحماية للشعر من تأثير الأدوات الحرارية و المجفف.

مضاد للإلتهابات:

تحتوي ماسكات أو زبدة الشعر على خصائص مضادة للإلتهابات والتي تحمي من الإصابة بالعدوى الفطرية و احمرار وحساسية فروة الرأس وايضاً توفر وقاية فعالة من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما.

نمو الشعر:

تمنع ماسكات الشعر وخاصةً المصنوعة من الزبدة تساقط الشعر و تعمل على تعزيز نموه وذلك بعد تطبيق هذه المكونات وتدليك فروة الرأس بها.

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