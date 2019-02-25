وصفات من الزنجبيل لتحافظي على رشاقة جسمك

تتعدد فوائد الزنجبيل حيث يقوم بعلاج الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي

تتعدد فوائد الزنجبيل حيث يقوم بعلاج الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي، وهو من الأطعمة العلاجية المنزلية التي تحد من السمنة وتنحف الجسم وتشده بشكل كبير، بجانب فوائده الصحية على الجسم، ولا ننسى فوائد عصير الزنجبيل الكبيرة أيضاً.

أشار الطب الهندي منذ قديم الأزل إلى أن عملية زيادة الهضم قد تعالج السمنة، ولذلك إن أردت أن تقوم بتنحيف وزنك، فعليك بالآتي:

1- بإمكانك عمل شاي بالزنجبيل وشربه مرتين في اليوم، إذ بإمكانه زيادة الهضم مع حرق الطعام في الجهاز الهضمي.

2- بإمكانك مضغ قطع من جذامير الزنجبيل وذلك قبل ربع ساعة من وجبات طعامك.

3- بإمكانك إحضار زنجبيل مبشور ومعه ملح، ثم تقوم بخلطهم سوياً ، ثم تضع عليه بعضاً من عصير الليمون، وتخلط الثلاثة جيداً، ثم تقوم بتشكيله على هيئة أقراص، ثم يتم أخذ 4- كل قرص أو قرصين قبل وجبة أي طعام، إذ يعمل على تقليل الشهية وزيادة عمليات الهضم ، وبالتالي نقصان في الوزن.

5- بإمكانك استخدامه كتوابل في الطعام .

6- يمكن استخدامه من خلال بشره ثم يتم وضعه في زيت الزيتون، ثم يوضع على النار حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد وبعدها تقوم بتصفيته، وأخذ زيته هذا ووضعه أربع مرات في الأسبوع على المناطق المراد تنحيفها.

7- بإمكانك عمل خلطة من العسل والزنجبيل عن طريق أخذ مقادير متساوية من الأثنان وخلطهما جيداً، ثم تناول جزء من هذا الخليط بمعدل 3 مرات في اليوم، مما يسهل تنحيف الوزن بدرجة كبيرة.

8- رش القليل من الزنجبيل في كوب، ثم يتم سكب الماء المغلي عليه، ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يصفى مائه ويشرب.

9- بإمكانك إضافة مبشور الزنجبيل إلى بعض أنواع السلطات، حيث يتم خلطه مع السلطة.

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