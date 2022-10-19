وصفات نباتية: كباب نباتي ساندويتشات محشية بقطع الكباب المصنوعة من فول الصويا المتبلة والملفوف المخلل ، هذا الكباب النباتي يمكن أن يصبح جاهزاً في 16 دقيقة فقط. إنها وصفة صحية ومليئة بالألياف ويمكن أن تكون أهم وجبة من وجباتك الخمسة في اليوم.
وصفات نباتية: كباب نباتي
المكونات:
100 جرام تمبيه (فول الصويا)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
1ملعقة كبيرة زعتر مجفف
2 ملعقة كبيرة مايونيز نباتي
½ فص ثوم صغير ، مهروس
2 خبز مسطح
4 ملاعق كبيرة ملفوف أحمر مخلل ، مصفاة
150 جرام أوراق سلطة
وصفات نباتية: كباب نباتي
الطريقة:
- قطعي التمبيه إلى شرائح بسمك 1⁄2 سم. اخلطي 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء مع الفلفل الحلو والأوريغانو ورشة ملح وفلفل أسود و 1 ملعقة كبيرة ماء. نضيف التمبيه وتقلبه حتى يغطى. غطيها واتركيها في الثلاجة طوال الليل إذا استطعت أو اتركيها جانباً في درجة حرارة الغرفة أثناء متابعة الوصفة.
- اخفقي المايونيز مع 12 ملعقة كبيرة ماء والثوم المهروس في وعاء صغير. سخني الخبز المسطح في مقلاة جافة على نار متوسطة لمدة 30 ثانية على كل جانب. يُمزج المايونيز بالثوم فوق كلٍّ من الخبز المسطح ويوضع فوقها مخلل الملفوف ونصف أوراق السلطة.
- سخني 1 ملعقة كبيرة زيت متبقية في مقلاة كبيرة على نار عالية. تُقلى التمبيه المتبلة لمدة 2-3 دقائق على كل جانب على نار متوسطة حتى تصبح مقرمشة وتحمر. توضع فوق الخبز المسطح ، ثم تُطوى وتقدم بجانب السلطة المتبقية.
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