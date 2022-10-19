وصفات نباتية: كباب نباتي

قطعي التمبيه إلى شرائح بسمك 1⁄2 سم. اخلطي 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء مع الفلفل الحلو والأوريغانو ورشة ملح وفلفل أسود و 1 ملعقة كبيرة ماء. نضيف التمبيه وتقلبه حتى يغطى. غطيها واتركيها في الثلاجة طوال الليل إذا استطعت أو اتركيها جانباً في درجة حرارة الغرفة أثناء متابعة الوصفة .