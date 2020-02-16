وصفات وعلاجات لزيادة كثافة شعركِ الخفيف

معظم السيدات تتطلع لشعر بكثافة لافتة، وهو ما لا يصعب الوصول إليه، وذلك بسبب مشكلة تساقط الشعر بشكل كبير وتشكل فراغات واضحة بفروة الرأس، وذلك بالتأكيد يعود لمجموعة من الممارسات الخاطئة وسوء التعامل مع الشعر أو سوء التغذية، والحمل، ووجود مشاكل بالغدة الدرقية، أو الإصابة بفقر الدم، أو التعرض لصدمات نفسية.

ولذلك نقدم لكِ عزيزتي علاجات ووصفات لتكثيف الشعر الخفيف جداً وإنبات شعر جديد في الفراغات في فروة الرأس:

1- زيوت طبيعية:

من الحلول الفعالة لتساقط الشعر تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية، فالتدليك في حد ذاته يساعد فى تحفيز دوران الدم بفروة الرأس , وزيوت مثل الزيتون وجوز الهند والخروع واللافندر والكاموميل والجوجوبا والروزماري (إكليل الجبل) هي الأفضل في هذا الصدد حيث أنها تساعد على تقوية الشعر وإعادة الحيوية والجمال إليه.



2- عصارة البصل والعسل:

من الطرق الممكنة كذلك لعلاج الصلع تدليك المناطق التي تعاني من تساقط الشعر أو الصلع بمزيج من البصل المبشور والعسل , وبالرغم من أن البصل من المكونات التي قد لا تحبذ الكثيرات استخدامها لرائحته النفاذه إلا أن مزجه مع العسل سيخلصك من هذه الرائحة فضلا" عن أن لكل منهما فوائده الخاصة.

3- بذور الحلبة:

قومي بنقع بذور الحلبة في المياه ثم تدليك فروة الرأس بلطف بها، لفي منشفة حول رأسك لمدة ثلاث ساعات، ثم اشطفي شعرك جيداً لتتخلصي من بواقي الحلبة ورائحتها أو استخدمي خل التفاح مع ماء شطف الشعر، يمكنك أن تكرري هذه العملية كل أسبوع وستلاحظين الفرق خاصة أن الحلبة من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر.

4- -صفار البيض:

لا غنى عن صفار البيض في علاج تساقط الشعر لذلك جربي سيدتي خفق صفار بيضة أو اثنتين مع إضافة القليل من اللبن وادهني شعرك جيداً بالمزيج مع تدليك فروة الرأس بلطف , وإذا كنت تخشين من ثبات رائحة البيض بشعرك قومي بغسله جيداً بشامبو قوي غني بروائح نفاذة مثل جوز الهند وغيرها من الفواكه الاستوائية المنعشة.

أما أهم العلاجات لتكثيف الشعر الخفيف جداً

1- حقن البلازما:

فإنها تحفز الخلايا الجذعية في فروة الرأس وتزيد نمو الشعر حيث تعمل على تعزيز إنتاج بصيلات الشعر.

من المعرف أن الدم يتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية وبالإضافة إلى كل ذلك هناك ما يسمى البلازما، والبلازما هي سائل أبيض يميل للصفرة وهو ما يعطي سيولة للدم ويسهل حركته. يتكون سائل البلازما من الماء والبروتينات وأيونات غير عضوية ومواد عضوية وغازات مذابة، وتعتبر وظيفة البلازما الأساسية في الجسم هي نقل الغذاء للخلايا كما أنها تقوم بنقل نواتج عملية الأيض.

2- كبسولات الكولاجين:

فإنها تعيد إنتاج بصيلات الشعر وجذوره وتحسن نموه وتزيد سماكته، وتمنحه مظهراً أكثر امتلاءاً.

3- بوتوكس الشعر:

بوتوكس الشعر هو تقنية تشكل حلاً لمختلف مشاكل الشعر أي المتقصف، المتساقط والتالف. يعالج الألياف التالفة والمتكسرة كونه يحتوي على الزيوت، الكافيار، الفيتامينين B5 وE وعلى الكولاجين، عناصر تساهم في ترطيب الشعر من الأعماق، تغذيته وإعادة الحياة إليه من الجلسة الأولى.

4- حقن الميزوثيرابي:

حقن الميزوثيرابي يعتبر من أشهر الطرق الحديثة التي تستخدم لعلاج المشاكل التي تصيب الشعر وتسبب تساقطه، كما أنّه علاج مثالي لإعادة إنبات الشعر بزمن قياسي خاصةً عندما يتزامن علاج الميزوثيرابي مع تناول بعض الأدوية التي تحفّز من عمليّات نمو الشعر.

ومن أشهر أنواع الأدوية التي تصاحبة حبوب بيرفورما اكسترا سترنث 5%، كما يخصّص للشخص أنواع شامبو معّينة تناسب نوع الشعرفي فترة العلاج، وتعتبر نتائج هذا العلاج فائقة الفعالية حتى في حال كان الشخص مصاباً بصلع من النوع الوراثي.

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