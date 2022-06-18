وصفة آيس كريم المانجو وجوز الهند هل تتوق للحصول على آيس كريم بنكهة المانجو؟ الآيس كريم حلوى بسيطة للغاية ولكنه ذو مذاق رائع. كل ما تحتاجه هو قطع مانجو مجمدة وحليب جوز الهند وشراب القيقب. يرفع المانجو مزاجك في كل مرة. حسنًا ، هذا هو جمال المانجو. جرب هذه الوصفة الشهية من آيس كريم المانجو وجوز الهند ودعنا نعرف ما إذا كانت هذه الوصفة هي الأفضل .

وصفة آيس كريم المانجو وجوز الهند

مكونات آيس كريم مانجو وجوز الهند:

500 مل حليب جوز الهند

2 كوب مانجو مقطعة مكعبات ومجمدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب شراب القيقب

وصفة آيس كريم المانجو وجوز الهند

طريقة عمل آيس كريم مانجو وجوز الهند:

الخطوة 1 صب حليب جوز الهند في الخلاط

في الخلاط ، أضف حليب جوز الهند المعلب كامل الدسم متبوعًا بخلاصة الفانيليا.

الخطوة 2 نضيف باقي المكونات

الآن ، أضف شراب القيقب ومكعبات / قطع المانجو المجمدة. يمكنك ضبط كمية شراب القيقب حسب تفضيلك الحلو.

الخطوة 3 نخلط المكونات

امزج جميع المكونات معًا حتى تحصل على مزيج ناعم. يجب أن يكون لها اتساق كثيف.

الخطوة 4 قم بتجميد الخليط

الآن ، صب الخليط في وعاء وقم بتجميده لمدة 4-5 ساعات على الأقل.

الخطوة 5 أصبح آيس كريم المانجو وجوز الهند جاهزًا

زين الآيس كريم بورق النعناع. الآن آيس كريم مانجو وجوز الهند جاهز. استمتعوا.

وصفة آيس كريم المانجو وجوز الهند

نصائح

تأكد من شراء حليب جوز الهند المعلب كامل الدسم لأنه يساعد على جعل الآيس كريم كثيفًا وسلسًا.

إذا كنت تضيف المانجو الطازج (غير المجمد) ، فأنت بحاجة إلى تجميد الآيس كريم لفترة أطول من الوقت.

يمكنك إضافة الطبقة المفضلة لديك على الآيس كريم والاستمتاع بها.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الحليب المكثف لإضفاء طعم حلو.

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