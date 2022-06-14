وصفة حلوى تشوروز الهشة هي عجينة مكسيكية لذيذة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. إنها حلوى جميلة مصنوعة من خليط الطحين والسكر الملفوف في خليط القرفة والسكر. وهي معجنات إسبانية تقليدية يمكن صنعها بمكونات مطبخ بسيطة. يمكنك أيضًا تحضير هذه الوصفة لأعياد الميلاد. جرب هذه الوصفة الآن باتباع خطوات الوصفة البسيطة.

وصفة حلوى تشوروز الهشة

مكونات وصفة حلوى تشوروز الهشة:

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب ماء

ملح نصف ملعقة صغيرة

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف لتر زيت مكرر

2 ½ ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة طعام زيت نباتي

2 ملعقة طعام زيت نباتي

وصفة حلوى تشوروز الهشة

كيف صنع وصفة حلوى تشوروز الهشة:

الخطوة 1 تحضير عجينة الكروس

ضعي قدراً على نار متوسطة ، اخلطي الماء و 2 ½ ملعقة سكر مع الملح والزيت النباتي. يُغلى المزيج ثم يُرفع عن النار. امزج الدقيق حتى يصبح كرة.

الخطوة 2 قلي التشوروز

زيت ساخن للقلي في مقلاة. ضع شرائح من العجين 5-6 بوصة في الزيت باستخدام كيس معجنات قوي مزود برأس نجمة متوسطة. لا تضع الكثير مرة واحدة في المقلاة. تقلى حتى تصبح الشرائح ذهبية اللون. تنقل الشرائط على لوح مبطن بالورق.

الخطوة 3 تغلف التشوروز في خليط السكر والقرفة

في طبق ، يُمزج السكر والقرفة. تلف التشوروز في خليط السكر والقرفة.

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