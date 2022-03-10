وصفة السلمون المشوي بالصلصة مع القليل من صلصة الصويا البسيطة والسكر البني، وعصير الليمون والثوم ، يعد هذا الطبق الحلو والمالح مثالي لتتبيل شرائح السلمون الغنية. حتى الاطفال يحبون هذه الوصفة! سر وصفة السلمون هو التتبيلة! وهي رائعة سواء كنت مشوية أو مقلية.
وصفة السلمون المشوي بالصلصة
المكونات:
1 رطل فيليه سلمون
فلفل ليمون حسب الرغبة
مسحوق الثوم حسب الرغبة
ملح للتذوق
نصف كوب صلصة صويا
نصف كوب سكر بني
نصف كوب ماء
نصف كوب زيت نباتي
الطريقة:
- تبّل فيليه السلمون بالفلفل والليمون ومسحوق الثوم والملح.
- في وعاء صغير ، اخلطي صلصة الصويا والسكر البني والماء والزيت النباتي معًا حتى يذوب السكر. ضعي السمك في كيس بلاستيكي كبير قابل للإغلاق مع خليط صلصة الصويا ، وأغلقه ، ثم اقلبيه حتى يغطى. يبرد لمدة ساعتين على الأقل.
- يحمى موقد الشواء بالزيت. ضعي السلمون على الشواية المُسخنة مسبقًا ، وتخلصي من التتبيلة. يُطهى السلمون لمدة 6 إلى 8 دقائق لكل جانب أو حتى يتشقق السمك بسهولة باستخدام شوكة.
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