وصفة السلمون المشوي بالصلصة

في وعاء صغير ، اخلطي صلصة الصويا والسكر البني والماء والزيت النباتي معًا حتى يذوب السكر. ضعي السمك في كيس بلاستيكي كبير قابل للإغلاق مع خليط صلصة الصويا ، وأغلقه ، ثم اقلبيه حتى يغطى. يبرد لمدة ساعتين على الأقل .